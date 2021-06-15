عاجل.. النائب العام يسلم سفير إيطاليا تصرف النيابة العامة في قضية «ريجيني»

سلم المستشار حمادة الصاوي النائبُ العام، السفيرَ الإيطالي بالقاهرة «جيامباولو كانتيني»، نسختيْنِ رسميتينِ، من تصرف «النيابة العامة»، في واقعة وفاة الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني»، باللغتين العربية والإيطالية، التي كانت انتهت فيه، إلى التقرير مؤقتًا، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بتكثيف التحري.

جاء ذلك خلال لقاء «المستشار النائب العام»، اليوم الثلاثاء، بالسفير الإيطالي «جيامباولو كانتيني»، وسكرتير أول السفارة الإيطالية بمصر «جوليا مانتيني»، في مقرِّ (مكتب النائب العام بالقاهرة)، وذلك في حضور السفير «بدر عبدالعاطي» مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، و«رئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام».

ردَّ السلطات القضائية الكِينية

كما تسلَّم السفير الإيطالي في ذات اللقاء، ردَّ السلطات القضائية الكِينية، على طلب المساعدة القضائية المرسل إليها من «النيابة العامة المصرية»، الذي تضمن نفي ما أُثير بشأن سماع ضابط شرطة كيني روايةً من ضابط شرطة مصري خلال لقاء أمني بالعاصمة الكينية، تضمنت الادعاء بوجود دور للأخير في خطف «ريجيني» بمصر، والاعتداء عليه.

المستشار النائب العام

وأشار «المستشار النائب العام» خلالَ اللقاء، إلى ضرورة طرح كل الأوراق المسلَّمة إلى السفير الإيطالي أمامَ المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا، لتضمنها تفنيدًا مفصَّلًا ودحضًا لكل ما أُثير حولَ الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة.