النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة حادث قطار حلوان

أمر المستشار النائب العام، بالتحقيق العاجل في واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتيْن في حلوان، كانتا تقلان عمالًا لأحد مصانع الملابس، مما أدى إلى حالتي وفاة و8 إصابات حسب بيان وزارة الصحة.

وانتقل فريق من النيابة العامة، إلى موقع الحادث لمعاينته، وسوف يتم الإعلان عما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها.

وحرصت هيئة السكة الحديد، على إصدار بيان لها، عن كواليس حادث قطار حلوان قائلة: «إنه في تمام الساعه 17.45 مساء اليوم أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين / العباسية في المسافة بين التبين وحلوان، تصادم القطار بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات، وحاول السائق التوقف ولم يتمكن من ذلك مما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر وجار المتابعة».

بينما أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها أن عدد الإصابات وصل إلى 6 إصابات بينما الوفيات لم تتجاوز فردين حتى الآن.

فيما ذكر شهود عيان أن أغلب الإصابات والوفيات من السيدات لأن الحادث كان نتيجة تعطل ميني باص يقل سيدات للعمل في أحد المصانع، على شريط السكة الحديد، مما أدى إلى اصطدام القطار به.