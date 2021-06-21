الصيف دخل.. «تغير المناخ»: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لنهاية الأسبوع

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنه بداية من اليوم «أول يوم للصيف»، ستشهد البلاد ارتفاعاً تدريجيا في درجات الحرارة، على أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع حتى آخر الأسبوع، محذراً من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة.

وأوضح فهيم، أنه بعد هذا التاريخ تنقلب حركة الشمس ظاهرياً في السماء نحو الجنوب، وتسمى هذه الظاهرة علمياً وفلكياً بالانقلاب الشمسي الصيفي، وتتحرك الشمس ظاهريا نحو الجنوب بشكل يومي تدريجياً، لحين عودة الاعتدال الخريفي، وقتها تشرق الشمس مجدداً من الشرق تماماً وتغرب في الغرب تماماً مرة أخرى.

وأكد فهيم أنه من أهم ما يميز الصيف أن الموجات الحارة ستكون شديدة الحرارة وطويلة، وفي الوقت الذي تنتهي موجه تبدأ أخرى مباشرة وترتفع درجات الحرارة ليلاً عن الـ20 درجة مئوية بداية من 21 يونيو وحتى نهاية الصيف في سبتمبر.

وتابع: أن تعامد الشمس سيزيد من خطورتها، حيث تكون الموجات القصيرة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل على الأرض وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي محذراً من التعرض لضربات الشمس، خاصة أثناء الموجات شديدة الحرارة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يوافق بداية الصيف رسمياً وحدوث الانقلاب الشمسي الصيفي والذي يميل فيه القطب الشمالي للأرض باتجاه الشمس، حيث تكون الأخيرة في أعلى ارتفاع لها فوق الأفق ظهرًا، كما أن نهار اليوم هو الأطول في العام، وليله هو الأقصر، وتكون أشعتها عمودية تمامًا على مدار السرطان عند خط عرض مقداره 23.44 درجة شمال خط الاستواء، القريب من جنوب أسوان.

وبشأن تأثير ذلك الارتفاع على الزراعة، أوضح أنه من أهم الظواهر الزراعية ضعف تحجيم ثمار المانجو والبلح والزيتون والتين والرمان والبرتقال والليمون، كما تنخفض نسبة المواد الفعالة مثل زيت الزيتون وبعض الزيوت العطرية، لذا من الضروري تنظيم الري وتكثيف إضافات البوتاسيوم والماغنسيوم بالتبادل مع الكالسيوم، كذلك سيكون هناك ضعف في عمليات التلقيح والإخصاب للمحاصيل الصيفية، خاصة إذا كانت هناك رياح ساخنة لمحاصيل الذرة والأرز والسمسم والفول السوداني وفول الصويا واللوبيا.

كما ستكون هناك زيادة فى معدلات التنفيل في المحاصيل الثمرية وهو تساقط العقد الحديث مثل الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان والبامية، أما الآفات الزراعية فيزيد بعضها خاصة المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة، مثل الحشرات القشرية والبق الدقيقي والعنكبوت الأحمر، والأخرى من الحشرات حرشفية الأجنحة مثل دودة ورق القطن وديدان الثمار، ولابد من وجود مراقبة ورصد مستمر للزراعات، كما ستزيد الأمراض المُحبة للرطوبة الحرة، مثل البياض الزغبي والتبقعات على كثير من المحاصيل كالريحان والخيار.