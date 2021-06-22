تعرف على خريطة 12 قافلة طبية بكافة التخصصات في «بر مصر»

تنظم وزارة الصحة 12 قافلة طبية شاملة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، تنطلق غداً الأربعاء الموافق 23 يونيو، وتستمر على مدار يومين، حتى الخميس 24 من الشهر ذاته.

جميع التخصصات.. أماكن ومواعيد القوافل الطبية بالمحافظات حتى 15 سبتمبر

التخصصات الطبية

القوافل التي أعلنت عنها وزارة الصحة تتضمن الكشف والعلاج مجاناً في التخصصات الطبية التالية:

- نساء وولادة

- خدمات تنظيم الأسرة

- الأطفال

- الباطنة

- الأنف والأذن

- العظام

- الجراحة

- الرمد

- الأسنان

- القلب

- الجلدية

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الأشعة والتحاليل والأدوية مجاناً

كما تقدم القوافل للمترددين عليها خدمات الأشعة والتحاليل مجاناً، علاوة على توفير صيدلية بها كافة الأدوية.

خريطة القوافل الـ12 بالمحافظات التالية:

- أولاد طوق غرب مركز السلام محافظة سوهاج

- طنسا بني مالو مركز ببا محافظة بني سويف

- المحمدية مركز كفر سعد محافظة دمياط

- أولاد الشيخ مركز مغاغة محافظة المنيا

- العدوة مركز كوم أمبو محافظة أسوان

- الغلالبة مركز دمنهور محافظة البحيرة

- وحدة التضامن بقرية يوسف السباعي بحي فيصل محافظة السويس

- عبد القادر المجزر مركز العامرية محافظة الإسكندرية

- ساقية المنتقدي مركز أشمون محافظة المنوفية

- مركز طبي الأسمرات بالمقطم محافظة القاهرة

- كوم يعقوب مركز تشت محافظة قنا

- كشوك عميرة محافظة مطروح

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