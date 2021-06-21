فحص 1315 مواطنًا في قافلة طبية مجانية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على هامش استعراضه تقريرا من الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى تنفيذ قافلة طبية، بقرية سالم بحيري بمركز الفشن جنوب المحافظة، على مدار يومين مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات، تضمنت توقيع الكشف الطبي على 1315 مواطنًا وصرف العلاج بالمجان لهم، ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وشملت القافلة تخصصات: الباطنة، الأطفال، والجراحة، والعظام، والأسنان، والنساء، والرمد، والأسنان، والجلدية، وتنظيم الأسرة، وسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1315 مريضا، وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 55 تحليل بمعمل الدم، و32 بمعمل طفيليات، وإجراء 18 اشعة، واستصدار قراري علاج على نفقة دولة، و تحويل 30 حالة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وإجراء 34 أشعة موجات فوق صوتية.

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ 94 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية والتي تتضمن الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، السعار، انفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، و كذلك الامراض غير المعدية ومنها الضغط و السكر والسمنة، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.