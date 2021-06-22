«جامعة القاهرة» تقرر وقف قيد الطالبة حنين حسام

كشف الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، موقف الطالبة حنين حُسام، بعض القبض عليها اليوم، مؤكدا أنه سيتحدث من وجهه نظر قانونية بحتة، ولن يغفل أيضًا الجانب الإنساني، موضحًا أن جامعة القاهرة قررت أن توقف قيد الطالبة فقط، حتى يكون الحكم الصادر بحقها باتا ونهائيا.

وأضاف «علم الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن هناك درجات تقاض أخرى من حق حنين حسام، حيث إن الحكم الصادر بحقها بالحبس 10 سنوات ليس نهائيا، وهناك تطور حدث اليوم، أنه ألقى القبض عليها في محافظة المنوفية.

وأردف المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن محكمة جنوب القاهرة، قررت أنها تُعيد المحاكمة حضوريًا، ويُقال إن ذلك سيتم في 26 يونيو، وبالتالي لا حديث عن عقوبة أو فصل أو وقف إلا بعد المحاكمة الحضورية والحكم النهائي، ويصل الحكم للجامعة، وحال أخذ حكم نهائي، سيتم وقتها الرجوع للوائح والقوانين الخاصة بالكليات.

وأوضح أنه لا يجوز قيد الطالب الذي أدين في قضية أو حكم مخل بالشرف، «ده الفيصل اللي عندي في لوائح القبول والتسجيل بالكليات الحكومية او الخاصة المصرية، يجب أن يثبت عليها ارتكاب حكم مخل بالشرف، ولا اعتقد انها حضرت امتحانات هذا العام انا معنديش معلومات، عشان ابقى أمين».

وتابع: «احنا شغالين في الامتحانات في الوقت الحالي، ننتظر المحاكمة الحضورية ونتيجتها، ولو فيه أي درجة تقاض أخرى تتم، إلى أن يصدر الحكم النهائي الجامعة ستقدم موقفها القانوني، ولن نغفل البعد الإنساني».