«كسر في الضلع».. الفنان أحمد رفعت يكشف تفاصيل مشاركته في «الاختيار 2»

أعرب الفنان أحمد رفعت، عن فخره وسعادته بالمشاركة في مسلسل «الاختيار 2»، موضحًا أنه مُدين لله عز وجل في أي نجاح يُحققه عبر أي دور يقدمه في الأعمال الفنية، كما أنه مدين أيضًا إلى القرآن الكريم، الذي كان سببًا في حب الناس له، بعدما نجح في ترتيله بشكل جيد خلال مشاهده الأولى من العمل في المسلسل.

وأضاف«رفعت»، خلال لقائه مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل؛ ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على شاشة «دريم»، أنه يّعشق فن التمثيل، مشيرًا إلى أنه كان سعيد للغاية عندما اُعجب المشاهدين بترتيله للقرآن الكريم في مشهد التحقيق مع الإرهابي، « أنا بالفعل مرتل للقرآن جيد وكنت عاوز يكون فيه مشاهد تتضمن خطابًا بالقرآن الكريم».

وتابع: «مسلسل «الاختيار 2» مفعم بمشاهد كثيرة جدًا يخاطب الجماعات الإرهابية بالحجة، بعد أن كانوا يستخدمون الدين في تشويهه، كما أن مشهده ارتبط بالقرآن الكريم وأحكام التلاوة، منوها بضرورة ضبط قواعد التلاوة.

وأشار«رفعت» إلى أنه شعر بالمشاهدين أثناء إعجابهم باللغة العربية التي كانت في مشهده، «كنت بزعل جدًا لما يقولوا أننا مش بنتكلم باللغة العربية الفصحى، وبالعكس الممثل المصري من أمهر الناس في اللغة العربية.. وأجد متعة وأنا بمثل باللغة العربية».

وأوضح الفنان أحمد رفعت، أنه مدين أيضًا للشهيد العقيد أحمد جاد، الذي جسده بهذا المسلسل، لأنه يرى العقيد أحمد جاد كان رجلًا في صورة ملاك، ولم يكن يتوقع أن يكون الشهيد الراحل بهذه الأخلاق والروحانيات، موضحًا أنه يحترم أي شخصية يقدمها في أعماله بشكل كبير جدا، كما أنه يهتم بأدق تفاصيل أي شخصية يقوم بتقديمها، ويرى دائمًا التميز في الاختلاف.

وأكد «رفعت» أنه يحرص على تقديم أي شخصية سواء شريرة أو خيرة، بشكل مختلف عما قُدم سابقًا، «إسناد دور العقيد الشهيد أحمد جاد له كان مسؤولية كبيرة وفي نفس الوقت فخرا شديدا» مشيرًا إلى أنه فخور بالأساس أنه أحد جنود هذا المسلسل، كما أن أي ممثل مصري وعربي يحلم بالمشاركة في أجزاء هذا المسلسل، واصفًا مسلسل الاختيار بأجزائه بأنه أهم مسلسل في الدراما العربية، كما أنه أصيب في ضلعه خلال تصويره أحد المشاهد في المسلسل، فخلال تصوير مشهد الواحات تعرض لكسر في ضلعه.

وأوضح أنه أكمل التصوير رغم الآلام، لأنه كان يرى أنه يقوم بعمل عظيم ويجسد دور أبطال ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، حيث إنه حلم لأي ممثل مصري أو عربي المشاركة بمسلسل مهم مثل «الاختيار 2»، كما أنه وجد الكثير من الأمور المتشابهة بينه وبين الشهيد أحمد جاد، من حيث ترتيل القرآن وإمامته للمصلين، مشددًا على أنه وجد الكثير من ردود الأفعال الإيجابية منذ أول حلقة من مسلسل «الاختيار 2»، مشيرًا إلى أن كواليس العمل كانت لطيفة للغاية.

ولفت «رفعت» إلى أن الفنان كريم عبد العزيز هو الوريث الشرعي للفنان الراحل محمود عبد العزيز، وشعر أن المشاركة في عمل ملحمي يمثل مسئولية مضاعفة، «إذا فوضت أمرك إلى الله سبحانه وتعالى سيعطيك الاختيار الأنسب لحياتك ومستقبلك»، مشيرًا إلى أنه كان متفوق جدًا في الدراسة وكل عائلته كانت متوقعة أنه سيصبح طبيب، وعند امتحانات الثانوية العامة لم يستطع أن يحصل على المجموع الأنسب لدخوله كلية الطب ودخل كلية التجارة رغم أنه لم يرغبها.

ومن جانبه، أكد«رفعت» أنه دخل مسرح الجامعة وعشق التمثيل والأعمال الفنية بعد دخوله كلية التجارة التي كان لا يريدها على الإطلاق، قائلا:«قمت بتمثيل أكثر من 12 مسرحية وحصلت على جائزة ممثل أول على مستوى الجامعات المصرية، وعندما اكتشف موهبتي في التمثيل قررت أن أعمل بمؤهلي الدراسي، وبالفعل كنت مديرًا للمبيعات بإحدي شركات العقارات، وبالصدفة قابلت المنتج محمود دهموش على اعتباره زبونا يرغب في شراء فيلا وأثناء مناقشته معه علم بأنه كان ممثلا واقتنع بموهبته وقرر مساعدته.