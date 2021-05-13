أحمد رفعت عن نجاح دوره بـ«الاختيار»: كان مسؤولية كبيرة وفخرًا لأي ممثل

قال الفنان أحمد رفعت، أحد أبطال الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، إنه مدين إلى الله سبحانه وتعالى، في أي نجاح يحققه عبر أي دور يقدمه في الأعمال الفنية، مشيرا إلى أنه مدين أيضا إلى القرآن الكريم، الذي كان سببا في حب الناس له بمسلسل «الاختيار» بعدما نجح في ترتيله بشكل جيد خلال مشاهده الأولى من العمل، وموضحا أنه مدين أيضا للشهيد العقيد أحمد جاد، الذي جسده بهذا المسلسل.

وأضاف «رفعت» خلال لقائه مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة extra news، أنه يرى العقيد أحمد جاد، كان رجلا في صورة ملاك، موضحا أنه لم يكن يتوقع أن يكون الشهيد الراحل، بهذه الأخلاق والروحانيات.

وأشار أحد أبطال الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، إلى أنه يحترم أي شخصية يقدمها في أعماله بشكل كبير جدا، مؤكدا أنه يعشق مهنة التمثيل، متابعا: «لما ببعد عن الكاميرا، بحس إني زي السمك اللي بعدوه عن المياه».

وأوضح أن هذا ما يجعله يهتم بأدق تفاصيل أي شخصية يقدمها، ولافتا إلى أنه يرى دائما التميز في الاختلاف، ولهذا يحرص على أن يقدم أي شخصية سواء شريرة أو خيرة، بشكل مختلف عما قدم سابقا.

وأردف أن إسناد دور العقيد الشهيد أحمد جاد له، كان مسؤولية كبيرة وفي نفس الوقت فخرا شديدا، مؤكدا أنه فخور بالأساس أنه أحد جنود هذا المسلسل، مشددا أن أي ممثل مصري وعربي يحلم بالمشاركة في أجزاء هذا المسلسل، واصفا إياه بـ«أهم مسلسل في الدراما العربية».

الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» شارك في بطولته الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وماجد الكدواني وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وأحمد رفعت وأحمد حلاوة والفنان الراحل هادي الجيار، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، والعمل وكان من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.