آخر أخبار حنين حسام.. «هتبات في سجن القناطر»

حرص كثير من المواطنين، على البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومحركات البحث جول، عن آخر أخبار حنين حسام، فتاة التيك توك الشهيرة، والطالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، بعد إلقاء القبض عليها صباح اليوم، لتنفيذ حكم صادر ضدها بالسجن 10 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه.

آخر أخبار حنين حسام

مصدر أمني مطلع أكد لـ«الوطن»: أن الفتاة جرى ترحيلها لسجن النساء بالقناطر، لبدء تنفيذ فترة حبسها البالغة 10 سنوات، لحين صدور قرار قضائي جديد بشأنها، سواء إخلاء سبيلها بعد الطعن على الحكم أو استمرار حبسها.

تفاصيل ضبط حنين حسام

وأكد المصدر ذاته، أنه جرى ضبط الفتاة بمحافظة القليوبية، بعد تحديد مكانها من قبل قطاع الأمن العام، أثناء بثها مقطع مصور، تستغيث فيه بالمسئولين، لإسقاط الحكام القضائي الصادر ضدها بالسجن 10 سنوات.

حكم جنايات القاهرة

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بسجن حنين حسام 10 سنوات غيابيًا، و6 سنوات حضوريًا لمودة الأدهم و3 آخرين، وغرامة 200 ألف جنيه لكل من المتهمين بتهمة الاتجار بالبشر.

وجرى محاكمة حنين حسام، بعدد من التهم، على رأسها استغلال الفتيات عبر البث المباشر، عن طريق الاشتراك مع آخرين، والإتجار في البشر، عبر بث إعلان لتطبيق مشبوه، ودعوة الفتيات للدخول إلى شات في غرف مغلقة مع شباب مقابل مبالغ مالية بالدولارات، مقابل ما تحققه من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها.

كما وجهت إليها النيابة، تشجيع المراهقات والفتيات على بث مقاطع مصورة مشابهة، والهروب من العدالة، والتخفي وتشفير الهواتف المحمولة، وكذلك الحسابات عبر التطبيقات المختلفة، والقيام بأعمال تتنافي مع الآداب العامة، وقيم المجتمع المصري، واستغلال حالة الضعف الاقتصادي وحاجة الفتيات للعمل خاصة مع ارتفاع نسب البطالة خلال فترة كورونا.