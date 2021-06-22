«س وج» كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لتنظيم مبادرة إحلال «التوك توك»

قبل أيام قليلة أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، توجيهات بشأن خطة تقنين مركبات التوك توك على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن السماح بإدخال تلك المركبات ضمن البرنامج القومي للإحلال، ليتم توفير وإتاحة سيارات «ميني فان» بدلا عن هذه المركبة.

توجيهات مجلس الوزراء جاءت عقب 3 أشهر من إعلان وزارة التجارة والصناعة عن تشكيل لجنة لدراسة خطة الإحلال، وكيفية استبدال السيارات الفان الصغيرة بالتوك توك المنتشر في كافة أرجاء الشوارع والمدن المصرية، غير أنه حتى الآن لا يمكن القول أن هناك قرارات تنفيذية بشأن موقف التوك توك على الأرض، وفي السطور التالية نسعى للإجابة عن تفاصيل المبادرة الحكومية وموقف المركبات في الوقت الحالي ومستقبلا.

- ما هي خطة الحكومة بشأن التعامل مع التوك توك؟

وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فقد تم توجيه الوزارات المعنية بالعمل على تقنين أوضاع مركبات التوك توك على مستوى الجمهورية، وتيسير إجراءات الترخيص لأصحابها.

- هل الخطة تقتصر فقط على تقنين أوضاع التوك توك؟

لا، فالخطة تتضمن أيضا إدراج تلك المركبات ضمن مبادرة الإحلال، حيث وجه مدبولي بالعمل على دخول مركبات التوك توك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن تعمل سيارات المينى فان التى سيتم تسليمها كبديل للتوك توك.

- ما تفاصيل خطة التقنين؟

حتى الآن لم تعلن الحكومة عن خطة تفصيلية بهذا الشأن، لكن رئيس الوزراء كلف الوزراء المعنيين بتقديم مذكرة للعرض تتضمن تيسيرات ومحفزات لأصحاب مركبات التوك توك لتقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين في تقنين أوضاعهم، كما أن وزارة الداخلية ستتولى دراسة المدة المقترحة للانتهاء من تراخيص جميع مركبات التوك توك الموجودة حالياً، حسب الطاقة الاستيعابية للوحدات المرورية، مع إمكانية تخصيص ساحات لأعمال الفحص، وإعطاء التراخيص خاصة بمركبات التوك توك لتيسير الإجراءات.

- وماذا عن خطة الإحلال؟

التصريحات الرسمية حتى الآن تقول إن هناك لجنة تشكلت بالفعل من جانب وزارة التجارة والصناعة تضم كافة الأطراف المعنية لوضع آليات تنفيذية بخصوص إحلال المركبات، وتوفير سيارات «ميني فان» تكون بديلة عن التوك توك، وهذه اللجنة لم تجتمع سوى مرة واحدة منذ تشكيلها في 18 مارس الماضي، وهدفها الأساسي الخروج بخطة تفصيلية بشأن منظومة الإحلال وكيفية تطبيقها.

- هل هناك جدول زمني لتطبيق خطتي التقنين والإحلال؟

لا، حتى الآن لا يوجد جدول زمني، فالأمر سيتطلب بعض الوقت للانتهاء من تجميع البيانات، وعمل حصر بعدد المركبات المنتشرة في محافظات الجمهورية.

- ما الهدف من تلك الخطة؟

الهدف الأساسي استعادة الشكل الحضاري لشوارع المدن المصرية، والقضاء على العشوائية المسيطرة على منظومة «التوك توك» في مصر، حيث أن أغلب المركبات غير مرخصة، وتعمل خارج النطاق الرسمي، كذلك تهدف الخطة إلي إدخال المنظومة في الاقتصاد الرسمي، بما يعني إمكانية وجود تأمينات اجتماعية ومعاشات لسائقي تلك المركبات.

- كم عدد مركبات التوك توك المرخصة في مصر؟

لا يوحد إحصاء أو حصر دقيق بشأن عدد المركبات، لكن التقديرات غير الرسمية تقول إن العدد يتراوح بين 2.5 إلي 3 ملايين مركبة على مستوى الجمهورية، وبحسب مجلس الوزراء فإن نسبة المرخص منها لا تتجاوز 10%.