تفاصيل حفل ختام الدورة الـ 22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

تتجه أنظار الوسط الفني والسينمائي، خلال الساعات القليلة القادمة، إلى مدينة الإسماعيلية، عقب انتهاء إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة من وضع اللمسات النهائية على حفل ختام الدورة الـ22 للمهرجان، والتي ستنطلق فعالياتها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

يقام حفل الختام بحضور السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، والناقد عصام زكريا ئيس المهرجان، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، ووكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، وعدد من صناع السينما التسجيلية.

من جهته، كشف الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان، عن تفاصيل الحفل، مؤكدًا أنه يتضمن أغنية جديدة تقدم خصيصًا لجمهور الإسماعيلية، بعدما أثارت أغنية الافتتاح التي قدمها المطرب عماد كمال وكلمات طارق علي وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركي، وكيروجراف مصطفى حجاج بعنوان «أرض الحرية» نجاحًا كبيرًا.

وتابع:«يقام حفل ختام الفعاليات على ضفاف شاطيء قناة السويس، وفيما يخص المسرح المكشوف، من تنظيم الموزع والموسيقي، حماده البالي، وإخراج الحفل الفنان هشام عطوة».

بدوره، صرح السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، أن دورة هذا العام تعد استثنائية، جاءت بشكل مكثف، مشيرًا إلى مشاركة عدد كبير من نجوم الفن المصري بندوات متواصلة على مدار أيام المهرجان، وهو ما يعد تأكيدًا على أن مصر قادرة بشبابها على العطاء والتميز، لافتًا إلى مشاركة 107 دولة و44 فيلم، موضحًا أن إدارة المهرجان بالإسماعيلية أقامت عدة اجتماعات تنسيقية مع القائمين على تنظيم حفل الختام، ضمن الاستعدادت الأخيرة.