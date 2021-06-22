العليا للفيروسات: لا علاقة بين البنج ولقاحات كورونا

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، إن أصحاب الأمراض المزمنة يتقدمون بشهادة تضم الأمراض التي يعانون منها عند الذهاب لتلقيهم لقاح فيروس كورونا حيث يتم تخصيص تطعيم مناسب للأمراض التي تصيبهم.

وأوضح «خطاب» خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية CBC اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية منى عبد الغني، أن متلازمة ما بعد كورونا تصيب الأشخاص في مناطق مختلفة في الجسم، ومن بينها تأثر الذاكرة والتركيز والنوم والأعصاب الطرفية.

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس: «حاسة الشم بترجع مع الوقت وده بيكون نتيجة في الأعصاب الطرفية وأحيانا الناس بيتأثر السمع عندهم، في ناس بقى بتفقد وزنها وناس ضغطها بيعلى، وإحنا هنعمل عيادات الطب المتكامل في المستشفيات الجامعية وهيكون فيها طبيب صدر وقلب وأعصاب وأمراض نفسية وجهاز هضمي».

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، أنه لا توجد أي علاقة بين البنج واللقاحات المضادة لفيروس كورونا ويمكن للشخص أن يخلع أسنانه ولا يوجد أي خطورة أو تفاقمات ستحدث له.

وتطرق أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس للحديث عن سبب تكرار الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدًا أن هناك سببين يؤديان إلى هذا الأمر، الأول هو وجود مناعة ضعيفة لدى الشخص، والثاني هو عدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتحدث أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، عن الفترة المناسبة لحصول المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا على اللقاح مؤكدا أن الشخص إذا كانت إصابته شديدة يجب الانتظار 3 شهور أما إذا كانت الإصابة خفيفة فيمكن انتظار شهر واحد على الأقل.