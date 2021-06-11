السعر والأعراض وتأثيرها على مرضى القلب.. 15 تصريحا لأسامة حمدي عن حقنة التخسيس

تطرق الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية، إلى تفاصيل عقارا جديدا أقرته سلامة الدواء الأمريكية من أجل تخفيض الوزن 15%؜، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل ثورة في عالم الطب، لأنه سيكون بديلا لعمليات الجراحة باهظة الثمن، كما أنه أقل خطورة منه.

وفي هذا التقرير تعرض «الوطن» أبرز 15 تصريحا للدكتور أسامة حمدي:

1- هيئة الدواء والغذاء الأمريكية أقرت عقارا عبارة عن حقن يحصل عليها المريض لمدة أسبوع، ويبلغ متوسط خسارة الوزن فيه 15%.

2- هذا العقار جرى تجربته على مصابي مرض السكري، واستطاع خفض التراكمي إلى أقل من 5.7% لـ50% من المرضى، كما خفض التراكمي إلى أقل من 7% في 80% من المرضى.

3- أتوقع أن يكون سعره في مصر 800 جنيه للحقنة الواحدة، وهو سعر قليل مقارنة بالجراحات، كما أن مضاعفاته أقل كثيرا.

4- أتوقع طرحه في الأسواق الأمريكية خلال شهرين، وبنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

5- نستخدم هذه المجموعة من الأدوية منذ 16 سنة، أما الأعراض الجانبية فهي الغثيان في بعض الأحيان، لكنها أعراض محدودة وبسيطة.

6- العقار الذي جرت الموافقة عليه موجود بجرعة تستخدم منذ سنتين في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تُطرح في الأسواق المصرية هذا العام بنفس الجرعة، وتصل إلى 1 ملليجرام، لكن الجرعة التي جرى الموافقة عليها كبيرة وتبلغ 2.4 ملليجرام.

7- نتائج الحقنة كانت مذهلة في خسارة الوزن، وخفض الوزن بنسبة 7% والحفاظ عليه لفترة طويلة قد يمنع الإصابة بمرض السكر لمن لديهم الاستعداد للإصابة بالمرض.

8- بالنسبة إلى مرضى السكر الذين يعانون من زيادة الوزن، فإن الحقنة قد تمنع مضاعفات السكر بشكل كبير وقد يمنع أمراض القلب الناجمة عنها.

9- التجارب عليها لم تسجل إمكانية إصابة مرضى الغدة الدرقية بالسرطان بعد الحصول عليها.

10- الموافقات للحصول على هذه الحقنة تبدأ من 18 سنة، ولم تجرَ تجاربها على من تقل أعمارهم عن هذا السن.

11- الحقن لم تجرب على الحوامل والمرضعات، لأن الهيئة الأمريكية تمنع خضوعهن لأي نوع من أنواع التجارب.

12- هذه الحقنة ستكون بديلا عن الجراحات.

13- يمكن لمرضى القلب الحصول على الدواء، إذ يقلل من مضاعفات مرض القلب بشكل كبير، مثل جلطات القلب وجلطات المخ.

14- هذه الحقنة تخفض ضغط الدم ونسبة الكوليسترول في الدم، كما أن فوائده للكلى كثيرة.

15- هذه الحقنة تضرب 4 عصافير بحجر واحد، وهي خفض الوزن، وانتظام السكر، وخفض ضغط الدم، والحفاظ على القلب والكلى في نفس الوقت.