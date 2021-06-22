نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بالاسم في المنوفية والمنيا والفيوم

ظهرت خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 في محافظات المنوفية والمنيا والفيوم، ويمكن لطلاب تلك المحافظات الحصول على النتيجة بالاسم من خلال روابط موقع جريدة «الوطن»، والتي تم إعدادها بحيث يمكن للطالب وولي الأمر الوصول إلى النتيجة بكل سهولة ويسر، علاوة على معرفة درجات كل مادة من المواد، والمجموع الكلي للطالب، وذلك بعد كتابة اسم الطالب فقط في خانة البحث، بعد تنزيل الملف المرفق مع الرابط.

نتيجه الشهادة الإعدادية 2021 محافظة المنوفية

واعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالمنوفية، بنسبة نجاح 75.88% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس من هنــــــا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظه المنيا

وفي محافظة المنيا، اعتمد المحافظ، اللواء أسامة القاضي، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، ويمكن للطالب أو ولي الأمر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا بالاسم ورقم الجلوس.

للاستعلام علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بالمنيا (قطاع وسط) بالاسم ورقم الجلوس من هنـــــــا.

وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا (قطاع شمال) بالاسم ورقم الجلوس من هنـــــــــا.

وللاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنيا (قطاع جنوب) بالاسم ورقم الجلوس من هنــــــا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظه الفيوم

وفي محافظة الفيوم، اعتمد المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، بنسبة نجاح 86.64%، حيث بلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 60 ألف و406 طلاب، وحصل 124 طالباً وطالبة على الدرجة النهائية، ويمكن للطالب أو ولي الأمر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم بالاسم ورقم الجلوس من هنـــــــــا.