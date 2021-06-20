مطور عقاري: العاصمة الإدارية منحت مدينة بدر أهمية كبرى

تتجه الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، نحو زيادة الاستثمارات في مدن شرق القاهرة، مثل العاصمة الإدارية ومدينة بدر، في ظل مساعي حثيثة، لنقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

العاصمة الإدارية السبب

قال المهندس خالد فاروق، المطور العقاري، إن مدينة بدر باتت تحظى بأهمية استراتيجية في السوق العقارية، في ظل قربها للعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم عددا من الجامعات مثل جامعة بدر، والجامعة الروسية، وبها العديد من الخدمات، ومشروعنا بالمدينة بالحي المتميز من المدينة، ويحيطه 75% خدمات، وبنفس مميزات العاصمة الإدارية الجديدة.

استثمارات كبيرة في شرق القاهرة

أضاف «فاروق» في حوار لبرنامج «بيوتنا» على قناة دريم تقديم سماح السعيد، إن الاتجاه أصبح نحو شرق القاهرة، وذلك هو اتجاه الدولة، والاستثمارات في هذه المنطقة عالية للغاية، ومنها مدينة بدر.

وفي وقت سابق، بدأت الحكومة تنفيذ أعمال أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه، والتي سيتم إنشاؤها بالمدينة.

وفيما تستعد الحكومة للانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشكل تدريجي منتصف العام الجاري، أعلن جهاز مدينة بدر، قبل أيام، الانتهاء من المشروع السكنى الذي سيكون بمثابة سكن لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة، ليكون بذلك جاهزا لاستقبال الموظفين فى أى وقت.

ويضم سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، داخل مدينة بدر نحو 9024 وحدة سكنية، ويتكون من 376 عمارة تضم أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية، وتتكون كل عمارة من 6 طوابق، بواقع 4 شقق بكل طابق.

ويقع موقع سكن موظفى العاصمة الإدارية، في الامتداد الشرقي للمدينة، ويبعد المشروع عن العاصمة الإدارية الجديدة، نحو 15 كيلومترًا.