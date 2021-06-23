تفاصيل حادث كوبري أكتوبر.. كاميرا توثق الحادث

قالت مصادر بمرور القاهرة، إنه تم الانتهاء من رفع حطام سيارة ملاكي سقطت من أعلى كوبري أكتوبر بدائرة قسم شرطة الأزبكية وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة، مضيفة أن حادث كوبري أكتوبر لم يسفر عن إصابات للمواطنين المتواجدين أسفل الكوبري، سوى إصابات سطحية لقائد السيارة الملاكي وتم نقله إلى مستشفى الهلال وخرج فور إجراء الإسعافات له، بعد تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث كوبري أكتوبر من فيديو على فيس بوك

يذكر أن فيديو انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي يبين تواجد بعض المواطنين أمام عربة مأكولات متواجدة أسفل كوبري أكتوبر بمنطقة الأزبكية، وفجأه شاهد المواطنون سقوط سيارة ملاكي من الأعلى، وعلى الفور تمكن المواطنون من الهرب قبل سقوط السيارة عليهم.

بلاغ النجدة بسقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر

وكانت غرفة عمليات إدارة مرور القاهرة قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلي الفور تم الدفع بونش تابع لمرور القاهرة وبالانتقال تبين تكدس مروري بالمنطقة بسبب السيارة التي سقطت من أعلى كوبري أكتوبر وتم رفع الحطام وتسيير الحركة المرورية.

وأظهر الفيديو لحظة سقوط السيارة، حينما تواجد أكثر من شخص بالشارع، من بينهم رجل كان يتناول الطعام، وفجأة نظروا لأعلى باتجاه كوبري 6 أكتوبر الذي يعلو رؤوسهم، وفوجئوا بسيارة بيضاء اللون تسقط عليهم من أعلى.

مقطع الفيديو المتداول للحظة سقوط السيارة، وثقته كاميرا مراقبة خاصة بأحد المحلات القريبة من الواقعة، وسط دعوات من المواطنين، بنجاة الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو دون أي حالة وفاة أو إصابات بالغة.