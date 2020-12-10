أسماء المصابين في حادث طنطا تلا بالمنوفية بعد سقوط سيارة بالترعة

أصيب 13 شخصا في حادث مروع علي طريق "طنطا تلا" بقرية كفر الشيخ سليم بالمنوفية، حيث قفزت سيارة أجرة في ترعة بجوار الطريق.

وحصلت "الوطن" علي أسماء المصابين وهم، دعاء صلاح العطار 20 سنة، وهالة عبدالمعطي 20 سنة، ودعاء السيد لطفي 40 سنة، وأحمد رمضان 24 سنة، ومحمد عبدالفتاح الفرارجي 23 سنة، وأمينة مصطفي 29 سنة، وخالد محفوظ حسن 16 سنة، وعفاف محمد الشيخ 51 سنة، وهالة خميس عمر 20 سنة.

وعلى الفور انتقل لمكان الحادث راضي عمار رئيس مركز ومدينة تلا، وتم الدفع بمعدات رئاسة المركز بحضور رجال الدفاع المدني والإسعاف ومركز الشرطة، حيث تم إخراج المصابين، كما تم انتشال السيارة من الترعة، والتأكد من أن جميع الحالات إصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفى تلا والاطمئنان على حالتهم.

وتلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد إبراهيم الدسوقي مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بوقوع حادث علي طريق طنطا تلا وإصابة 13 راكبا بجروح متوسطة وتم نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وأكد مصدر أمني أن سبب الحادث وسقوط السيارة في الترعة، هو بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة ما تسبب في اختلال القيادة في يد السائق مما أدى إلي قفز السيارة في الترعة.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة تلا، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.