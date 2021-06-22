اكتئبت بعد طردها وعدم إعطائها مستحقاتها.. انتحار خادمة إريترية بالجيزة

أقدمت خادمة إريترية الجنسية، على الانتحار شنقًا داخل دورة المياه بمنزل بمنطقة بولاق الدكرور، بعد دخولها في حالة اكتئاب بسبب طردها من المنزل الذي كانت تعمل فيه، وعدم حصولها على مستحقاتها.

انتحار خادمة إريترية

البداية بورود بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، بالعثور على جثمان سيدة إريترية الجنسية، 43 عامًا، مشنوقة داخل دورة المياه بمنزلها، حيث ورد بلاغ اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد وائل الجابري مأمور قسم بولاق، حيث أجرى التحريات المقدم محمد طبلية رئيس مباحث القسم.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات، أنه بسؤال شقيقتها 47 سنة، قررت أنها تعاني من اكتئاب منذ أن طردتها مخدومتها، ولم تدفع مستحقاتها.

جرى إحالة البلاغ للنيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة.