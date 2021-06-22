السجيني لـ«الوطن»: مصر تشهد نقلة حضارية.. وقرية الصيادين تحولت لمنطقة آمنة

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك طفرة حضارية تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا سيما بعد النجاح في القضاء على العشوائيات، وتحويل المناطق غير الآمنة إلى مناطق آمنة للسكن والمعيشة.

وقال «السجيني» في تصريحات لـ «الوطن»: إن ما تشهده منطقة رأس البر بمحافظة دمياط، لا يمكن تصديقه ولا التعبير عنه بالكلام، حيث نجحت الدولة في القضاء على العشوائيات داخل قرية الصيادين برأس البر، وتحويل العشش إلى عمارات سكنية مميزة تتمتع بخدمات ولاند سكيب على أعلى مستوى.

السجيني: ما يحدث يدعو للفخر

وتابع رئيس محلية النواب: بأن ما يحدث الآن على أرض مصر يدعو للفخر والإشادة، ويعكس الجهود الكبيرة والصادقة التي تبذلها الدولة للقضاء على العشوائيات، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطن.

ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية وأجهزة الدولة ومحافظة دمياط، التي بذلت جهدًا كبيرًا في ملف القضاء على العشوائيات، وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا أن قرية الصيادين تحولت من منطقة عشوائيات إلى منطقة سكنية راقية ومتميزة ذات نسق حضاري متميز، ومتوفر فيها كل الخدمات ومقومات الحياة الكريمة.

تطوير المناطق العشوائية

كان وفد من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، زار محافظة دمياط، للتعرف على التطوير الذي شهدته عدد من المناطق العشوائية بالمحافظة، بحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وقيادات المحافظة، اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، وشملت الزيارة أيضًا قرية الصيادين برأس البر، بعد تحويلها من منطقة غير آمنة وعشوائية إلى تجمع سكني كبير تشمله جميع الخدمات.