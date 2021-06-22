وزير الاتصالات: 500 مكتب بريد جديد.. وإنشاء أكشاك بمحطات البنزين

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم إنشاء 500 مكتب بريد العام الجاري، وأن مشروع المكاتب المتنقلة عُرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وستطلق في نهاية العام 85 سيارة تقدم خدمات البريد وبها صراف آلي، وعليها 2 من موظفي هيئة البريد، «كأنه مكتب بالضبط»، موضحًا أن الهدف منه هو دفع هذه السيارات للأماكن التي تشهد تزاحم موسميًا، أو تزاحم في أيام محددة شهريا.

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، عبر «زوم»، أن هناك مكاتب بريد تكون مزدحمة للغاية أول أيام الشهر بسبب صرف المعاشات وباقي الشهر شاعرة، « مينفعش أكبر المكتب عشان يومين زحمة، لكن أنا برفع كفاءة هذا المكتب على حجمه، ويومين الزحمة أدفع بسيارات فيها مكاتب متنقلة عشان تخفف هذا الزحام».

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنه يتم إقامة مكاتب خفيفة أو أكشاك بريد في محطات البنزين أو محطات وسائل المواصلات من أجل تطوير المنافذ وانتشارها، لكن من المهم أن يكون مكتب البريد لائقا من حيث الشكل ومن حيث تقديم الخدمات للمواطنين، ويجرى العمل على تطوير آداء العاملين داخل المرفق، من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين، منها تتبع الطرد، حيث انتعشت التجارة الإلكترونية وشهدت تزايدا مع وباء كورونا.

وتابع: «الطرود زادت، فلازم أطور خدمة الاستعلام عن الطرد، والميعاد المنتظر لاستلامة، لأن فيه توقعات باستمرار التجارة الإلكترونية وانتعاشها حتى بعد الجائحة، وسيتم العمل على تقليد كافة المنظمات البريدية العالمية الحديثة».