24 ساعة اقتصاد.. البورصة تربح و5 مليارات دولار استثمارات لبنان في مصر

شهدت ساعات اليوم زخما اقتصاديا على مدار الـ 24 ساعة وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز الأحداث الاقتصادية على مدار يوم الثلاثاء.

مؤشرات البورصة ترتفع بجلسة منتصف الأسبوع و«السبعيني» يغرد خارج السرب

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، على ارتفاع دون مؤشر «السبعين» الذي تراجع وحيدًا مع عمليات شراء عربية وأجنبية، حيث أغلق المؤشر الرئيسي اليوم مرتفعا بأكثر من 1%، فيما أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» جلسة اليوم على ارتفاع عند مستوى 10206.24 نقطة، بمكاسب 1.44% نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.45%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2360.66 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.2%، لينهي التعاملات عند مستوى 3322.36 نقطة.

هيئة الاستثمار: 5 مليارات دولار حجم الاستثمارات اللبنانية بمصر

قال أحمد زهير، المدير العام لقطاع الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاستثمار اللبناني في مصر يتركز في القطاع الصناعي والمطاعم، موضحا أن حجم الاستثمارات اللبنانية تُقدر بنحو 5 مليارات دولار في قطاعات مختلفة، على رأسها التمويل والقطاع الصناعي والخدمي والتشييد، بحسب ما نقلته لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

بدء تلقي أوراق المرشحين لمجلس إدارة البورصة غدا الأربعاء

أعلنت البورصة المصرية، فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية غداً الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

إعلان موعد حجز شراء السيارة الكهربائية الجديدة

أكد مصدر مسؤول في شركة النصر المصرية لصناعة السيارات، البدء في اختبارات السيارة الكهربائية للسير في مصر بمختلف الأجواء، بالتوازي مع إعلان موعد حجز شراء السيارة الكهربائية الجديدة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن موعد حجز شراء السيارة الكهربائية الجديدة، سيكون في يناير من العام المقبل.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم فتح باب حجز شراء السيارة الكهربائية الجديدة E70، يناير 2022، ليكون موعد حجز شراء السيارة الكهربائية الجديدة، المصنعة لأول مرة في مصر.

رواد النيل: قطاع الأثاث يضم أكثر من 120 ألف كيان صناعي بمصر

أعلنت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية عن تبني بنك قطر الوطني الأهلي رعاية حاضنة الأعمال للتصميمات الابتكارية التابعة لبرنامج حاضنات الأعمال بالمبادرة في ظل المساعي الكبيرة التي تبذلها الدولة لتنمية قطاع صناعة الأثاث، والتي من ضمنها إنشاء أكبر مدينة للأثاث في الشرق الأوسط بمحافظة دمياط.

وذكرت مبادرة رواد النيل، في بيان أمس، أن قطاع الأثاث في مصر يضم أكثر من 120 ألف كيان صناعي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية مثل دمياط، والإسكندرية، والشرقية، والقاهرة الكبرى والصعيد وله تواجد في المدن الصناعية الأخرى، كما تعتبر صناعة الأثاث من الصناعات كثيفة العمالة والتي تساعد بشكل كبير في تشغيل الأيدي العاملة وخلق فرص العمل ومساعدة الدولة لحل مشكلة البطالة.