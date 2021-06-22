مبادرة إحلال السيارات: ضم التوكتوك قريبا واستبداله بسيارة فان

كشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، تفاصيل ضم التوك توك للمبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف لإحلال وتجديد السيارات التي مر على تشغيلها أكثر من 20 عاما.

وقال عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC» إن الميكروباص سينضم للمبادرة، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء يدرس ضم التوكتوك للمبادرة مشيرًا إلى أن هذه المشاركة سيتم تقنينها.

وأشار إلى أنه يشترط للانضمام لهذه المبادرة أن يتم تقنين أوضاع التوكتوك الحالية من خلال وضع محفزات وتيسيرات للجهات المعنية للتراخيص.

وشدد عوض على أن المبادرات الرئاسية هدفها مصلحة المواطن في الدرجة الأولى وأن مالك التوكتوك سيتم التأمين عليه عند تقنين وضعه وأنه بعد التأمين يمكنه الحصول على معاش بعد السن القانونية وحال حدوث أي مكروه له.

وأكد أنه صدرت تعليمات لترخيص سيارات الميني فان بغرض استبدالها كوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية تعمل بالغاز وتساهم في تقليل التزاحم لافتًا إلى أن الجهات المعنية ستبدأ العمل على ذلك قريبا.