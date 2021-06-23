«حق أروى رجع».. ووالدتها: ابن عمي دخل بيتي أكل وشرب وخطف بنتي وقتلها

«حق أروى رجع النهاردة، بعد ما قتلها ابن عمي وتشكيله العصابي»، هكذا شعرت والدة الطفلة «أروى عبدالنبي حمدي، 5 سنوات» من محافظة الشرقية عقب سماعها حكم قضاة محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، الدائرة السابعة، بإعدام 3 شباب خطفوا وقتلوا ابنتها، والحكم بالسجن 15 عاما على حدث، لم يبلغ عمره 18 عاما، شارك في ارتكاب الجريمة ووجهت شكرها إلى قضاء مصر العادل، ولكل من وقف بجوارها حتى عاد حق ابنتها.

الأم: ابن عمي خطف بنتي وقتلها

وقالت الأم، إن «ابن عمي جاء زيارة لي ودخل بيتي، وخطف بنتي وقتلها ومكنتش مصدقة أن حقها يرجع»، مؤكدة: «ده مش بشر يأكل ويشرب في بيتي ويعمل نفسه أنه يلعب مع بنتي ويخطفها».

وأضافت الأم لـ «الوطن»، أن «ابن عمي استغل أني منفصلة عن زوجي، ولوجود خلافات اعتقد أن ممكن أتهم زوجي بخطف الطفلة، ونادى عليها في حجرة، ووضع كيس في رأسها وحملها ووضعها في شنطة سيارة وهرب بها، وبعدها بحثت عنها في كل المناطق المجاورة لنا، إلى أن عثرنا على جثتها ملقاة في ترعة بقرية بشلا مركز ميت غمر».

الأم: أروى تأتي لي في المنام مع كل جلسة

وواصلت الأم قائلة «ابنتي تغيرت معالهما وهي في مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وكنت أنتظر حكم القضاء العادل منذ 10 شهور، وابنتي كل ما أجي للجسلة تأتي لي في المنام وكأنها تطالبني بالأخذ بحقها».

حكم «جنايات المنصورة» بإعدام 3 متهمين والسجن 15 سنة لرابع

وقضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة، في جلستها اليوم، بالإعدام شنقا لـ3 متهمين بخطف وقتل الطفلة «أروى عبد النبي حمدي، 5 سنوات»، وبالسجن 15 عاما بحق حدث لم يصل إلى السن القانونية بتهمة خطف الطفلة من محافظة الشرقية لطلب فدية، ووضعوها داخل الحقيبة الخلفية لسيارة، إلى أن فارقت الحياة وألقوا بها في مصرف زراعي بناحية ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار، وائل صفوت راشد، رئيس بالمحكمة، والمستشار محيي الدين محمد الكناني، والمستشار محمد أحمد شعبان «المستشارين محكمة استئناف المنصورة»، وذلك فى الجناية رقم 32557 لسنة 2020 جنايات ميت غمر، والمقيدة برقم 1876 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة، والمتهم فيها كل من: «أحمد حسن عبد الحميد أبو الفتوح، 18 عاما، حلاق، نور الدين أحمد عطية عرفة، 20 عاما، سائق، ومحمد بكر محمد عبد السلام 21 عاما، حلاق»، يقيمون بالعريش بمحافظة شمال سيناء، كما قضت بالسجن 15 عاما لطفل شاركهم الجريمة ويدعى أحمد محمد رمضان محمد عبد المحسن، 17 عاما، نجار، ومقيم بكفر الشوبكي الجديد مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وجاء في بيان إحالة النيابة العامة أنه في يوم 27/6/2020 بدائرتي مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ومركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، قتل المتهمون المجني عليها «أروي عبد النبي حمدي» عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد واستغل الطفل المشارك في الوقعة نقص نضج الطفلة وتستر خلف معاني الأخوة، حتى تمكن المتهم الثاني منها وكمم فاهها بقطعة من القماش، ووثق حوله رباط «حزام حقيبة» وكذا يديها إلي جسدها بواسطة «سلك كهرباء».

وأكد أمر الإحالة أن المتهم الثالث وضع الطفلة مقيدة على هيئتها بحقيبة معرضين إياها للخطر تاركين إياها بداخلها وقصد المتهمان الثالث والرابع بمكانهما فوضعوها بهذا الشكل داخل الحقيبة الخلفية للسيارة، إلى أن فاضت روحها، محدثين بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى بخطف الطفلة بالتحايل والإكراه فأقصوها بعيدا عن ذويها.