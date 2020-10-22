"قريبة أحدهم".. إحالة 4 متهمين بخطف وقتل الطفلة "أروى" إلى الجنايات

قرر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية بالدقهلية، اليوم، إحالة المتهمين بخطف وقتل الطفلة "أروي عبدالنبي حمدي" 5 سنوات، إلي محكمة الجنايات، في القضية رقم 32557 لسنة 2020 جنايات ميت غمر، والمقيدة برقم 1876 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

وأحيل إلي المحكمة 4 متهمين، هم: "أحمد. م. ر"، 17 عاما، مقيم بكفر الشوبكي الجديد مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وأصدقائه "أحمد.ح. ف"، 18 عاما، حلاق، و"نور الدين.أ.ع"، 20 عاما، سائق، و"محمد. ب.م. ع"، 21 عاما، حلاق، مقيمون بالعريش في محافظة شمال سيناء.

ووبحسب أمر الإحالة، فإنه في يوم 27 يونيو الماضي، قتلوا المجني عليها "أروي عبدالنبي حمدي"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، واستغل الأول نقص نضج الطفلة وتستر خلف معاني الأخوة، حتى تمكن المتهم الثاني منها وكمم فاهها بقطعة من القماش، ووثق حوله رباط "حزام حقيبة"، وكذا يديها إلي جسدها بواسطة "سلك كهرباء".

ووفقا لأمر الإحالة، فإن المتهم الثالث وضع الطفلة مقيدة علي هيئتها بحقيبة، معرضين إياها للخطر، تاركين إياها تسارع أنفاسها بداخلها، وقصدا الثالث والرابع بمكانهما فوضعوها بهذا الشكل داخل الحقيبة الخلفية للسيارة، إلي أن فاضت أنفاسها محدثين بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات، واقترنت تلك الجناية بأخري، وهي خطف الطفلة بالتحايل والإكراه، وإقصائها بعيدا عن ذويها.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بالعثور على جثة طفلة مجهولة ملقاة بالأراضي الزراعية، بقرية بشلا دائرة المركز.

وانتقل المأمور وضباط المباحث لمكان البلاغ، وتبين العثور على جثة طفلة يتراوح عمرها ما بين 4 إلى 5 سنوات، بالأراضي الزراعية بقرية بشلا، بالقرب من الطريق الرئيسي "المنصورة - بنها"، والجثة حديثة الوفاة، ويديها مربوطة بسلك كهرباء متصل بفيشة.

وشكل اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، فريق بحث برئاسته يضم ضباط البحث الجنائي والأمن العام، لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الطفلة والقبض على الجناة.

وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة وتكليف المباحث بكشف غموض الواقعة، وأكد تقرير الطبيب المبدئي أن سبب الوفاة الخنق، وأن الطفلة حديثة الوفاة، وبها آثار تقييد بسلك من اليدين.

وأكدت تحريات المباحث، أن الطفلة من محافظة الشرقية، وتدعى أروى عبدالنبي حمدي، 5 سنوات، تقيم مع والدتها "إسراء. ج. م"، بقرية التل بمحافظة الشرقية، وأبلغت الأخيرة باختفائها قبل العثور على جثتها بيوم واحد.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء اختطافها وقتلها أحد أقارب والدتها، ويدعى "أحمد. م. ر"، 19 عاما، نجار، مع باقي المتهمين في أمر الإحالة.

وكشفت التحريات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على خطف أحد الأطفال، وطلب فدية من أسرته، وعندما فشلوا قرروا خطف قريبة الأول، ولكن لم يتمكنوا من تنفيذ مخططهم، بسبب تعرف الطفلة على قريب والدتها وصراخها المستمر، وخوفا من افتضاح أمرهم كتموا أنفاسها حتى توفيت، ثم اصطحبوا الجثة في سيارة، وألقوها بجوار الطريق وسط الزراعات بنطاق محافظة الدقهلية.

وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، قبض على المتهمين الأربعة، وأحيلوا للنيابة العامة بميت غمر للتحقيق، واعترفوا أمام النيابة العامة أنهم لم يقصدوا قتل الطفلة: "مكناش نقصد قتلها، احنا كنا عايزين نخطف أي طفل ثاني، وحاولنا 3 مرات لكن فشلنا، فقررنا نخطف أروى علشان قريبة أحدنا، لكن البنت اتعرفت عليه، وقعدت تصرخ لما انحركنا بالعربية، فكتمنا نفسها حتى لا تفضح أمرنا، فماتت وقررنا ناخدها محافظة تانية، ونرميها بعيد علشان محدش يوصل لنا لكن للأسف المباحث كشفت أمرنا واتقبض علينا".

وقررت النيابة حبس المتهمين، وجدد لهم في الميعاد القانوني لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.