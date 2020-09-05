"يقتل القتيل ويدور عليه".. ابن عم الطفلة "أروى" للنيابة: ماتت لوحدها

"ماتت لوحدها.. خطفناها وجرينا ولقيناها قطعت النفس، فرمينا جثتها في مصرف، ورجعت أدور عليها مع أبوها وأمها"، هكذا بدأت اعترافات عامل بتفاصيل خطف ابنة عمه التي لم يتجاوز عمرها العام، فقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين الثلاثة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما لا يزال المتهم الرابع هارباً.

وقال المتهم في اعترافاته، إن الواقعة بأت بالتخطيط لخطف الضحية قبل الجريمة بـ 3 أيام، كنا نجلس أنا وأصحابي "شركائه في الجريمة" على مقهي بلدي، وبدأنا نتحدث عن المال وكيفية الحصول على مبلغ لعمل مشروع استثماري، فخطر في بالي خطف ابنة عمي ومساومة والدها في دفع الفدية، اصطحبت صديقي إلى منزل عمي، وتحدثت مع والدتها ثم بدأت ألهو مع الطفلة، وأثناء دخول والدتها المنزل لتحضير "شاي" خطفت الطفلة وفررت هاربا، وأثناء هروبنا توفيت الطفلة فألقيت بها في مصرف، وعدت للمنزل مرة أخرى.

وتلقت النيابة العامة إخطاراً من مباحث مركز شرطة ميت غمر بالعثور على جثمان طفلة في منتصف العقد الأول من العمر، ملقاة بالقرب من الطريق السريع بقرية "بشلا"، فانتقلت لمناظرتها، وتبين تقييد يديها وتكميم فمها، ووجود عدة إصابات بمناطق متفرقة من جسدها، فانتدبت النيابة العامة الطبيب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية على جثمانها، لبيان سبب وفاتها وكيفية حدوث إصاباتها.

وتمكنت تحريات الشرطة من تحديد مرتكبي الواقعة، وهم (نجل عم المجني عليها) وثلاثة معه، حيث مروا بضائقة مالية، فاتفقوا على خطف المجني عليها، وطلب فدية من ذويها لردها إليهم، واستدرجوها لمسكن نجل عمها، وكمموا فمها وقيدوا يديها، وخلال فرارهم بها إلى مكان آخر، تُوفيت فاتفقوا على التخلص من جثمانها فألقوه بالمكان الذي عُثر عليه فيه.

وطلبت والدة المجني عليها، مناظرة جثمانها بعدما علمت بالعثور عليه، فأكدت بمناظرته أنها ابنتها المدعوة "أروى"، مضيفة أن نجل عم الطفلة الضحية، حضر إليها يوم تغيبها - الموافق 28 أغسطس الماضي - صُحبة آخر، بدعوى زيارتها وابنتها.

وأضافت والدة الضحية أن المتهم كان يتودد إلى الضحية يومئذ بشكل ملحوظ، ولما تغيبت ابنتها عنها يومها علمت من جيرانها أنهم رأوها صحبة نجل عمها قبل تغيبها، وسألت النيابة العامة الجيران وعدد من الشهود الذين أكدوا رؤيتهم المجني عليها بصحبة المذكور وآخر يوم تغيبها، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين لاستجوابهم.

ألقي القبض على ثلاثة متهمين، والذين أقروا بارتكابهم مع المتهم الهارب الواقعة، وأنهم أعدوا وحدة سكنية لحجب الطفلة عن ذويها بعد اختطافها، حتى يدفعوا ما سيطلبونه من فدية لردها إليهم، ويوم الواقعة استدرجها نجل عمها إلى مسكنه، ثم قيدها والمتهمون وكمموا فمها ووضعوها بحقيبة كبيرة، ولما اتصل أهل المجني عليها بابن عمها ليبلغوه بتغيبها، عاد إليهم متظاهراً بالبحث عنها ليُبعد الشبهة عنه، وآنذاك توفيت المجني عليها فاتفق المتهمون على التخلص من جثمانها فألقوه في المكان الذي عُثر عليه فيه.

وحاكى المتهمون كيفية ارتكابهم الواقعة في معاينة تصويرية أجرتها النيابة العامة بمسرح الحادث، وأمرت النيابة العامة بضبط المتهم الهارب، وحبس المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.