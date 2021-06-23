عاجل.. إصابة 3 أشخاص في تصادم 4 سيارات على طريق صلاح سالم

وقع منذ قليل، حادث تصادم بين 4 سيارات ملاكي على طريق صلاح سالم، قرب مسرح الجلاء، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفيات للعلاج وتسبب الحادث في شلل مروري بالمنطقة.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق صلاح سالم، وعلى الفور انتقل ضباط مرور القاهرة وتبين حدوث تصادم بين 4 سيارات ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص من قائدي المركبات وتم نقلهم للمستشفيات، وحار رفع الحطام وتسيير الحركة المرورية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

وفي سياق منفصل شهد كوبري أكتوبر مساء أمس، سقوط سيارة ملاكي من أعلى الكوبري بدائرة قسم شرطة الأزبكية، واسفر الحادث عن اصابه قايد السيارة ونقله للمستشفي للعلاج وقامت مرور القاهرة بالدفع ونش وتم رفع حطام السيارة وتسيير الحركة المرورية.