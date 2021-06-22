محافظ الإسكندرية عن تصادم جرار بقطار: «حادث بسيط ومفيش وفيات»

وصل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى مكان حادث تصادم جرار بالعربة الخلفية لأحد القطارات بمحطة مصر، والذي أسفر عن وقوع عدد من المصابين دون وفيات.

وقال «الشريف» عبر صفحة المحافظة عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله، الأمور بسيطة وبخير، هو مجرد جرار دخل في خلف القطار رقم 12 المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة».

وأضاف: «تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى جمال حمادة ومستشفى رأس التين، وكل الإصابات بسيطة، وهناك إصابتين أو 3 إصابات بكسور .. ومفيش أي وفات».