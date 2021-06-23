التموين: لدينا اكتفاء ذاتي من السكر والأرز والأسماك ونسعى للتصدير

أشاد المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير السلع للمواطنين بالسعر المناسب والجودة العالية والتوسع في إنشاء المخازن وصوامع القمح.

وأوضح خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن وزارة التموين تهدف لتوفير السلع على مدار العام والتوسع في المخزون الاستراتيجي في السلع لفترة طويلة وأسعار مناسبة للمواطن والتوسع في المنافذ الخاصة بوزارة التموين سواء التابعة للشركة القابضة أو منافذ جمعيتي والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتصل السلع لأي مواطن مصري.

وأشار إلى أنه تم توفير مبالغ مالية لتوفير السلع على المدى البعيد للشعب المصري وتوفير الاحتياجات من خلال المخازن اللوجستية وتوزيعها من خلال 1500 منفذ تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة بالوجهين البحري والقبلي.

وأكد خليل أن المخزون الاستراتيجي كان يكفي لمصر 3 شهور في الماضي والآن أصبح المخزون الاستراتيجي لأقل سلعة 6 شهور ووصل المخزون الاستراتيجي لـ24 شهرا في بعض السلع مثل اللحوم و7 شهور للسكر.

وهنأ رئيس قطاع التجارة الداخلية الشعب المصري بمناسبة الوصول للاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر، لافتًا إلى أن الرئيس وجَّه بالاكتفاء الذاتي من صناعة الدواجن وتصديرها، مشيرًا إلى أننا لدينا اكتفاء ذاتي من الأسماك، لافتًا إلى أننا نستورد بعض أنواع الأسماك غير الموجودة لدينا مثل التي تقوم عليها صناعات الأسماك المدخنة وأننا نقوم بتصدير كميات مساوية لها، مشددًا على أننا حققنا الاكتفاء الذاتي من الأرز.

وكان السفير بسام راضي، قد صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، فضلاً عن استعراض مخطط إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز.