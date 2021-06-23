وزير التموين يحسم الجدل: لا زيادة في أسعار اللحوم حتى عيد الأضحى

طمـأن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشعب المصري، بشأن استقرار أسعار اللحوم حتى عيد الأضحى المبارك، فذكر أن اللحمة الطازجة التي تأتي في هيئة عجول من السودان ويتم ذبحها في المجازر، هناك عقود ممتدة مع الشركة السودانية لأكثر من عامين، ونُطمئن المواطنين بأن أسعار اللحوم حتى العيد الكبير لن يتم مسها، رغم أن المؤشرات بدأت تتحدث عن زيادة أسعار اللحوم.

وأضاف «المصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، أن اللحمة الطازج السوداني ستظل بـ 85 جنيها للكيلو، في كل المنافذ، بينما المجمدة سيتم استقرارها على 64 جنيها، والدواجن بـ 37 جنيها، فعندما يكون هناك احتياطي كبير تعمل الوزارة بشكل أكثر راحة، كما تحدث عن خطة الوزارة من أجل زيادة الصوامع في المحافظات.

وأردف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المساحات المزروعة بالقمح في منطقة جنوب الوادي وتوشكى وفي شرق العوينات كبيرة ومتوقع زيادتها، حيث إن تلك الأراضي زاد إنتاجها هذا العام 150 ألف طن من القمح، ومتوقع زيادتها العام المقبل، وهذا الرقم ليس قليلا، لذلك تم عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي خطة لزيادة عدد الصوامع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خاصة في منطقة توشكى والوادي الجديد.

وتابع: «الحمد لله، الرئيس السيسي وافق وخلال سنتين هيبقى الموضوع موجود على أرض الواقع عشان منقعدش ننقل الإنتاج من الجنوب دايما ويبقى فيه أماكن تخزين القمح في منطقة جنوب الدلتا وتوشكى».