وزير التموين يكشف الاحتياطي الاستراتيجي من القمح: «ماحصلش قبل كده»

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عن قرب كل الأمور التي تخص المواطن المصري، لذلك كان بداية حديثه معه عما تم في موسم القمح هذا العام، موضحًا أن الوزارة قاربت على الوصول لـ 3 ملايين و600 ألف طن من القمح، وهذا أثرى الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح، الذي وصل لـ 6.5 شهر استهلاك، وهذا الرقم لم يحدث من قبل.

وأضاف «المصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، أن الوزارة قد طرحت مناقصة منذ أسبوعين من أجل استيراد القمح، وكانت أسعار القمح معقولة، لكن المواد البترولية كانت مرتفعة، ونظرًا لأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح جيد، تم إلغاء هذه المناقصة، « إحنا مستريحين للكميات اللي عندنا».

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه من أحد الأسباب والأهداف لوجود احتياطي استراتيجي هو إتاحة السلع والحفاظ على الأسعار وعدم الذبذبة بدرجة عالية، ضاربًا مثالًا على ذلك بسلعة الزيت، «إحنا عندنا 5.7 شهر احتياطي استراتيجي، لو مكنش عندنا 5 شهور احتياطي، الزيت سعره ارتفع عالميا من يناير وفبراير ومارس، وكنا داخلين على رمضان، لو مكنش عندنا احتياطي استراتيجي لم نكن تستطيع أن نكمل بالأسعار القديمة اللي هو اللتر بـ 17 جنيه لحد 1 يونيو».

وتابع: «الاحتياطي الاستراتيجي يدي أمان واستقرار للأسعار، ويخلينا ندير بشكل أكثر ثقة، عندنا 6.5 شهر في الأقماح، 6.3 شهر في السكر، 5.7 شهر في الزيت، كان دايما يبقى الاحتياطي بنبص عليه 3 شهور لما يقل نبدأ نسرع في الشراء والأرز كمان، وعندنا طلبات الناس توردنا أرز».