سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. مستقر بعد ارتفاعه جنيهين

سجلت أسعار الذهب، في بداية معاملات اليوم الأربعاء الموافق 23 يونيو، استقرار في الأسعار التي لم تتغير عن أسعار نهاية تعاملات أمس الثلاثاء التي ارتفعت بقيمة جنيهان فقط في مختلف الأسعار ومنها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وفي إطار اهتمام الكثيرين بأسعار المعدن النفيس، ترصد «الوطن» في هذا الصدد، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة وفقًا للأسعار التي وردت في بداية التعاملات، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، والذهب على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي اليوم الأربعاء، بين 879 و881 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 769 و771 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء بين 659 و661 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية اليوم الأربعاء، بين 6152 إلى 6168 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في أسواق المال اليوم الأربعاء الموافق 23 يونيو، إلى 899.13 جنيه و57.34 دولار، وسعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 786.76 جنيه و50.17 دولار، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 674.36 جنيه و43.00 دولار، وسعر الجنيه الذهب 6,294 جنيه و401.37 دولار، وتختلف أسعار الذهب في محلات الصاغة من محل لآخر.

ويعاني الذهب من ضبابية في المشهد، حيث يجد الخبراء والمحللون الاقتصاديون صعوبة في توقع حالة الذهب خلال الفترة الحالية والأيام المقبلة، بسبب القفزات التي يمر بها وما يحدث في العالم من انتشار فيروس كورونا.