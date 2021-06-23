درجة الحرارة في أسوان اليوم 23 يونيو 2021

شهدت محافظة أسوان ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، اليوم، ويبحث الكثيرون من قاطني وزائري المحافظة الجنوبية أسوان، خلال هذه الساعات عن درجات الحرارة اليوم في أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، بعدما وصلت درجة الحرارة العظمى لـ44 درجة مئوية .

درجات الحرارة اليوم في أسوان العظمى والصغرى

وتستعرض « الوطن»، درجات الحرارة في محافظة أسوان اليوم، سواء الكبرى أو الصغرى ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، اليوم الأربعاء ، بلغت 44 للعظمى و27 للصغرى، وتوقعت هيئة الأرصاد بأن تكون درجات الحرارة في ارتفاع ملحوظ وتدريجي خلال الأيام القادمة ، وتنشر «الوطن» درجات الحرارة المتوقعة بداية من بداية من اليوم كالآتي:

الأربعاء: العظمى 44 والصغرى 28

الخميس: العظمى 44 والصغرى 28

الجمعة: العظمى 44 و الصغرى 28

السبت: العظمى 44 والصغرى 28

الأحد: العظمى 44 والصغرى 29

الاثنين: العظمى 45 والصغرى 29

الثلاثاء: العظمى 45 والصغرى 29

درجات الحرارة اليوم في أسوان.. طقس حار

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم بأسوان، والطقس الحار خاصة في محافظات الصعيد كأسوان، حيث بلغت درجات الحرارة في أسوان 44، وستنخفض درجات الحرارة تدريجيًا خلال الأيام القادمة، ما أدى لعزوف المواطنين عن الخروج في الشوارع إلا للضرورة، بينما توقعت أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 37 درجة.