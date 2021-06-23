مصرع طفل صعقًا بالكهرباء داخل منزله بأسيوط

لقي طفل مصرعه، إثر إصابته بصعق كهرباء أثناء تواجده داخل منزله بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة منفلوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من المستشفى المركزي، بوصول الطفل «علي زين إبراهيم قطب» 15 سنة، مقيم بعزبة أبوليلة قرية بني شقير مركز منفلوط، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين أن الوفاة نتيجة إصابته بصعق كهربائي.

وبانتقال فريق من قوات الشرطة، وسؤال أهل المتوفي، ذكروا أنه حال وجود الطفل بالمنزل فوجئوا بإصابته بصعق كهربائي وتوفى أثناء نقله للمستشفى.

جار تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تعدد الحوادث بقرية بني شقير

وشهدت قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط ،عددًا من الحوادث خلال الفترة الماضية، من بينها الحادث الذى وقع أمس، حيث لقى الطفل يدعى «سليم عبدالله محمد»، 14سنة مصرعه غرقا أثناء استحمامه بمياه النيل بجوار كنيسة الأمير تادرس الشطبي بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط، وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري.

كما شهت المحافظة أمس حادث انقلاب سيارة ميكروباص بإحدى الترع، أمام عزبة «الدارين»، بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط؛ ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان بالأربعين والجامعة، وحالتهم تنوعت ما بين مستقرة وحرجة.