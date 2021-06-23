هل أنت منهم؟.. 9 شرائح لن تتأثر بزيادة أسعار الكهرباء في يوليو

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أسعار محاسبة 9 شرائح من استهلاكات الكهرباء للقطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية، لن تتأثر بالزيادة الجديدة وستكون ثابتة دون تغيير لشرائح الاستهلاك المقرر زيادتها وتطبيقها مطلع يوليو المقبل.

أسعار شرائح الاستهلاك الثابتة دون زياده للجهد (الفائق - العالي - المتوسط)

وكشفت وزارة الكهرباء عن أنّ هناك 3 شرائح للاستهلاكات على الجهد (الفائق - العالي - المتوسط) لن تتأثر بالزيادة الجديدة في شرائح الاستهلاك، وستظل كما هي ثابتة دون تغيير في المحاسبه مثل العام الماضي، كما يلي:

- سعر بيع الطاقة الكهربائية لاستهلاك الجهد الفائق 109.7 قرش ك و س.

- سعر بيع الطاقة الكهربائية لاستهلاك الجهد العالي 117.8 قرش ك و س.

- سعر بيع الطاقة الكهربائية لاستهلاك الجهد المتوسط 123.9 ك و س.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الثابتة دون تغيير بالقطاع التجاري

- شريحة الاستهلاك من صفر لـ100 سعر ك و س 65 قرشا.

- شريحة الاستهلاك من صفر لـ600 سعر ك و س 140 قرشا.

- شريحة الاستهلاك من 601 لـ1000 سعر ك و س 155 قرشا.

- شريحة الاستهلاك من صفر لأكثر من 100 سعر ك و س 160 قرشا.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الثابتة دون تغيير بالقطاع المنزلي

- الشريحة من 651 لأقل من 1000 سعر ك و س 140 قرشا.

- الشريحة من 1 لأكثر من 1000 سعر ك و س 145 قرشا.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلي للعام المالي 2021-2022 بعد الزيادة

وتبدأ شركات توزيع الكهرباء محاسبة المشتركين بالقطاع المنزلي بالزيادة في الشرائح الجديدة مطلع يوليو المقبل، بكروت شحن العدادات مسبقة الدفع ومع فواتير استهلاك شهر أغسطس لمشتركي العدادات التقليدية القديمة، ويكون حساب شرائح الاستهلاك كما يلي:

- الشريحة الأولى وتكون من صفر إلى 50 كيلو وات، حاليا بـ38 قرشا وفي أول يوليو المقبل ستكون 48 قرشا.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، حاليا بـ48 قرشا وفي يوليو 2021 ستكون 58 قرشا.

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات، حاليًا بـ65 قرشا وفي شهر يوليو المقبل ستكون 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات، حاليا بـ96 قرشا ومع الزيادة الجديدة ستكون 106 قروش.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، حاليا بـ118 قرشا وسترتفع في شهر يوليو إلى 128 قرشًا.

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات، وسعرها في يوليو المقبل كما هو حاليا 140 قرشا.

- الشريحة السابعة من صفر لأقل 1000 كيلو وات أصحاب هذه الشريحة لا يحصلون على دعم وسعرها حاليا 118 قرشًا وبعد أول يوليو ستكون 128 قرشًا.

- ومن صفر لأكثر من 1000 كيلو وات أصحاب هذه الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليًا 145 قرشًا.