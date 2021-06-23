تموين سوهاج يواصل حملاته المكبرة لضبط الأسواق ويحرر 47 محضرا

يواصل ضباط مباحث تموين سوهاج، حملاتهم المكبرة علي الأسواق لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومحدودي الدخل، بإشراف مباشر من اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وبمتابعة من اللواء عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، وبتنسيق مع ضباط مباحث المراكز والاقسام.

وأسفرت الحملة التي شنتها «التموين»، اليوم، عن تحرير 47 قضية تموينية، من بينها ضبط صاحب صيدلية لبيعه أدوية محظور تداولها خارج الصيدليات، وضبط 265 عبوة «لوليتا»، مجهولة المصدر، و10 أطنان علف غير صالح للاستهلاك الحيواني.

ضبط 1200 قرص أدوية داخل محل بقالة و10 أطنان علف حيواني

وتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ ضباط مباحث تموين سوهاج حملة مكبرة لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي، أسفرت الحملة عن ضبط «محمد. ع. م» 42 سنة، صاحب محل بقالة ويقيم بدائرة مركز ساقلته، لحيازة وعرض أدوية محظور تداولها خارج الصيدليات، تم ضبط 1200 قرص برشام «ريفو – نوفالجين – كنجستال».

وتمكنت الحملة من ضبط 265 عبوة «لوليتا»، مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين، بمحل بقالة بدائرة مركز سوهاج، وتم ضبط «صبري. ع. ع» 42 سنه صاحب مخزن أعلاف ويقيم دائرة مركز ساقلته لإدارته مخزن بدون ترخيص وتم ضبط 10 اطنان خليط زوائد، غير صالح للاستهلاك الحيواني، كما تم ضبط 120 عبوة كريمات مختلفة الانواع مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين.

تموين سوهاج يحرر 47 قضية لأصحاب المخابز

وواصلت الحملة استهداف المخابز للحد من التلاعب في الدقيق وعدم مطابق الخبز للوزن الرسمي، وتم تحرير 47 محضرا شملت: « 9 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و8 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و3 قضايا عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، و6 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و4 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية»، حررت المحاضر اللازمة، اخطرت النيابة العامة للتحقيق.