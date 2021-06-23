للمتقدمين لوظائف مصلحة الضرائب.. تعرف على محتوى اختبارات التقييم

تستمر مصلحة الضرائب المصرية في تلقي طلبات الراغبين في التقديم لوظائف المصلحة والتي تتمثل في 416 «مأمور ضرائب فحص – مأمور ضرائب حصر»، إضافة إلى 37 «مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني» وذلك لمدة شهر بدءًا من تاريخ فتح التقديم في 20 يونيو الحالي، وفق التوزيع الجغرافي الآتي:

وفي إطار حرص «الوطن» على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء، نستعرض محتوى اختبارات التقييم للمتقدمين للوظائف وفقًا للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب، وذلك على النحو التالي:

محتوى اختبارات التقييم

يحتوي الاختبار على عدد من الأسئلة التي تغطي المجالات التالية:

1. بالنسبة لوظيفة مأمور ضرائب فحص – مأمور ضرائب حصر

- المحاسبة الضريبية «الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين/ الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية/ الضريبة على القيمة المضافة».

- أساسيات المحاسبة المالية.

- مبادئ المراجعة.

- معلومات قانونية ضريبية ذات صلة بقوانين: الضريبة على الدخل/ الضريبة على القيمة المضافة/ ضريبة الدمغة/ رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

- الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضرائب ونطاق تطبيقها وتأثير التطورالتكنولوجي على مجال الضرائب.

- مهارات وأساسيات الحاسب الآلي/ الأساسيات المبدئية للتعامل مع: Internet Applications - Windows - Word - Excel - PowerPoint.

- المهارات الأساسية «إدارة الوقت/ التفاوض/ إدارة الاجتماعات» والمعلومات الإدارية الأساسية «وظائف الإدارة/ الرقابة/ التخطيط الاستراتيجي».

- المعلومات العامة والقدرة على التفكير المنطقي.

- مهارات استخدام مفردات اللغة الإنجليزية في التعامل مع الآخرين في محيط العمل.

2. بالنسبة لوظيفة مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني

تحليل البيانات، نمذجة البيانات، تصميم قواعد البيانات، فحص وتحليل البيانات، نظم المعلومات، أنظمة البرمجة، أساليب التحليل الاحصائي للبيانت وقواعد البيانات، نظم التشغيل «تكون الأسئلة في هذه المجالات باللغة الإنجليزية»، إضافة إلى المعلومات العامة والقدرة على التفكير المنطقي والمهارات الشخصية الأساسية «إدارة الوقت/ التفاوض/ إدارة الاجتماعات».

شروط التقديم لـ وظائف مصلحة الضرائب

1. أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

3. أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم إليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومي في تاريخ هذا الإعلان.

4. ألا يزيد سن المتقدم على 27 عامًا في تاريخ هذا الإعلان.

5. بالنسبة لوظيفة مأمور ضرائب فحص - مأمور ضرائب حصر، أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس تجارة «شعبة محاسبة» بتقدير عام جيد جدًا على الأقل.

6. بالنسبة لوظيفة مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني: أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تكنولوجيا المعلومات أو الإحصاء وعلوم الحاسب أو نظم المعلومات بتقدير عام جيد على الأقل.

المستندات المطلوبة للتقديم

1. صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهي البطاقة)، على أن تكون سارية في تاريخ الإعلان.

2. صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

3. صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

4. صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، أو صورة من نموذج 110 جند، وذلك بالنسبة للمتقدمين من الذكور.

5. صورة من صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون سارية.

6. صورة شخصية حديثة (فوتوغرافية).

على أن يجري المتقدم مسحًا ضوئيًا للمستندات المطلوبة قبل البدء بعملية التسجيل، وألا تستغرق عملية التسجيل وتحميل الملفات أكثر من 10 دقائق، وللحصول على المساعدة يمكنك التواصل مع الدعم الفني على البريد الإلكتروني JobsQ@mof.gov.eg.

ويتمّ التقديم على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية عن طريق الرابط من هنــــــا.