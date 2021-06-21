 «بلا واسطة والاختبارات مميكنة».. كل ما تريد معرفته عن وظائف الكهرباء

تعليقًا على الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء بهيئة المحطات النووية، صرح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن عملية الاختيار بين المتقدمين لهذه الوظائف ستخضع لكثير من التدقيق، لأهمية هذه الوظائف وأهمية القطاع الذين سيعملون به، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا إلى قطاع المحطات النووية.

وقال «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية، الأثنين، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن مرتبات هذه الوظائف مجزية وتحمل الكثير من المزايا التي تليق بالعمل في المحطات النووية، وشهدت إقبال كبير من قبل المتقدمين لشغلها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن الصور التي انتشرت على تزاحم المتقدمون لسحب استمارات تلك الوظائف حقيقية، لافتًا إلى أن الوزارة راعت بكل السبل تحقيق التباعد الاجتماعي، لكن رغبة المتقدمون لتلك الوظائف تسليم طلبات تقدمهم مبكرًا وقبل زملاؤهم، هي من خلقت هذا التزاحم لبعض الوقت القليل، قبل أن يتم تنظيم استقبال طلبات التقدم وتحقيق التباعد الاجتماعي بشكل السليم.

وأردف أن تنوع هذه الوظائف هو من تسبب في حجم هذا الإقبال الكبير، موضحًا أن تلك الوظائف تتطلب مؤهلات متنوعة بين عليا ومتوسطة، كما أنها لا تشترط الخبرة إلا في بعض الحالات.

وأعلن «حمزة» أن سحب استمارات التقدم مستمر حتى 3 يوليو القادم، وفي اليوم التالي مباشرة سيتم البدء بعملية استقبال الاستمارات من المتقدمين حتى 4 أغسطس القادم، على أن يتم تحديد مواعيد الاختبارات التي سيخضع لها المتقدمون بعد ذلك.

وكشف أن جميع الاختبارات مميكنة ستتم عن طريق الحاسب الآلي، وهو ما يمنع أنه ليس هناك أي فرصة لوجود وسطة أو محسوبية، وأن كل متقدم سيخضع لأربعة اختبارات منها لتحديد مستواه في التعامل مع الحاسب الآلي وأخرى لتحديد مستواه مع اللغات وكذلك اختبارات أخرى تخص مجال دراسة المتقدم.

وأشار إلى أن المتقدم الذي سيتخطى هذه الاختبارات بنجاح، سيخضع بعد ذلك إلى مقابلة شخصية مع المتقدم سيجتمع فيها مع قيادات كبيرة سواء من وزارة الكهرباء أو من خارجها، كما أنه سيكون هناك جهات رقابية تتابع هذه العملية.