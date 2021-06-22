بشرى لخريجي الهندسة.. وظائف جديدة في «الاتصالات» وIT

أعلنت نقابة المهندسين، حاجة شركة القاهرة لأنظمة الاتصالات إلى مهندسين حديثي التخرج قسم اتصالات وقسم IT «ذكور»، على أن يتم التقدم للوظائف مع كتابة كود الإعلان عن طريق الدخول إلى الرابط الموجود في الإعلان وملء الاستمار.

وذكرت النقابة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ التقدم للوظائف يتطلب ملئ الاستمارة مع كتابه كود الإعلان عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1FAIpQLSdaPuoNByiOVn.https://adminlive.elwatannews.com/viewform

دورة تدريبية

وفي منشور آخر، أعلنت نقابة المهندسين دورة تدريبية بأسعار مخفضة، عبر صفحتها على فيس بوكم، بعنوان «فرصة لجميع المهندسين من الدفعات المختلفة دورة متخصصة في CCNA V7 بدعم من المعهد القومي للاتصالات وبالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية بخصم 50% حتى نهاية الأسبوع».

وأوضحت النقابة أنّ آخر موعد للتقديم السبت المقبل الموافق 26 يونيو، وأشارت إلى أنّ ميزات التدريب تشمل الحصول على شهادة حضور معتمدة من المعهد القومي للاتصالات، فضلا عن مشاركة مدربين معتمدين ذو خبرة، والحصول أيضا على شهادة أكاديمية من شركة سيسكو العالمية.

وأشارت نقابة المهندسين إلى أنّ بداية التدريب ستكون الأحد 4 يوليو المقبل، على أن يقام التدريب في مقر المعهد بمدينة نصر، موضحة أنّ دفع قيمة الاشتراك في الدورة التدريبية يتم بإحدى طريقتين، إما كاش أو فيزا بمقري المعهد بمدينة نصر والقرية الذكية.

وفي وقت سابق، نظمت نقابة المهندسين تنظيم دورة تدريبية متخصصة في «Social Media» بدعم 90% من نقابة المهندسين المصرية والمعهد القومي للاتصالات فقط لـ50 متدربا، حيث تناولت الدورة بحسب ما أعلنته النقابة موضوعات إدارة حسابات السوشيال ميديا المختلفة وإدارة Business Manager، وتعلم كيفية دراسة Page Insights وكيفية استخدامها لاستخراج التقارير.

وبلغت قيمة الدورة التي أجريت في الفترة من السبت 5 يونيو وحتى الخميس 10 يونيو 2021، قيمة 300 جنيه، مقابل حصول المشاركين على شهادات معتمدة من المعهد القومي للاتصالات وتوثق من الخارجية، وبمشاركة محاضرين خبراء من الصناعة، فضلا عن توفير تدريب أون لاين تفاعلي Live session.