تفاصيل إنشاء أول أكاديمية لتدريب كوادر «الكهرباء»

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتيري هي، الرئيس الإقليمى لشركة «هواوى» بشمال أفريقيا، وفنسنت صن، الرئيس التنفيذي لـ«هواوي مصر»، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وفرع الشركة الصينية بمصر، بشأن تأسيس أول أكاديمية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتهدف الأكاديمية لبناء قدرات المهندسين العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وتطوير مهاراتهم وتدريبهم على التقنيات الحديثة على أعلى مستوى من الكفاءة، لمواكبة التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى معظم المجالات والتقنيات المتقدمة.

وقّع على مذكرة التفاهم، المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وفنسنت صن، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي مصر»، في حضور قيادات قطاع الكهرباء وممثلي الشركة.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم «هواوي مصر» من خلال برنامجها الرائد لبناء القدرات iTB« ،ICT Talent Bank»، تقديم دورات تكنولوجية لتدريب واعتماد المتدربين من مختلف قطاعات الشركة القابضة لكهرباء مصر واختيار عدد من المُدربين المعتمدين لكي يتولوا فيما بعد مسئولية تدريب باقي مهندسين وفنيين القطاعات، بإلإضافة إلى توفير المحتوى الأكاديمي المتطور والمستخدم في التدريب على علوم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وعلوم البيانات الضخمة وأمن الشبكات، إلى جانب التدريب العملي في المختبرات الافتراضية.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، تطلُّع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل الدول، مشيرًا إلى أن قضية تنشيط العلاقات تحتل مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية.

وأشار «شاكر» إلى عمق علاقات التعاون بين مصر الصين في مختلفة المجالات، وأبرزها التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الصينى من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.

ورحب وزير الكهرباء بزيارة وفد «هواوى شمال أفريقيا» و«هواوى مصر»، معربًا عن إعجابه بالمكانة المتميزة التى وصلت إليها «هواوى» فى قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.

وتطرق «شاكر» إلى التحول الكبير الذى حدث فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى كنتاج مثمر من العمل الجاد الذى استمر خلال سبع سنوات، مؤكداً مواصلة الجهود لتحقيق مزيد من التعاون والنجاحات.

من ناحيته، أكد تيري هى، الرئيس الإقليمى لشركة «هواوى» بشمال أفريقيا، اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية فى مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبرانى، مضيفًا: «نحن حريصون على التطوير المستدام لأعمالنا؛ مما ساعدنا فى تحقيق نمو ١١,١٪ خلال العام الماضى رغم تحديات فيروس كورونا، التى جعلتنا أكثر قوة وصلابة».

وأشاد تيري هي بالعلاقة الوثيقة التي تربط شركة «هواوي» بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى على مدار الـ 7 أعوام الماضية في مجال التوزيع ونقل الكهرباء لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق رؤية «مصر 2030» التي تساهم الشركة في تحقيقها من خلال عدة محاور منها رفع كفاءة العنصر البشري وبناء أكاديميات في مجال التدريب وتوفير فرص عمل والاستثمار في مجال البحوث والتطوير.

بدوره، تحدث فنسنت صن، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي مصر»، أن رؤية شركته تهدف إلى التعاون مع كل الوزارات والقطاعات الحكومية ومنها وزارة الكهرباء والطاقة لتمكين برنامج التحول الرقمي وتحقيق «رؤية مصر 2030» بما يشمل المحاور الرئيسية ومنها توفير نظام إيكولوجي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشاركة ونقل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتطوير مهارات الكوادر البشرية.

وقال المهندس وائل السبكى، مسئول أعمال قطاعات الكهرباء بشركة «هواوى»، إن تحديث شبكة كهرباء مصر لا بد أن يتم من خلال عدة محاور، منها: الطاقة الخضراء والشبكة الذاتية ورقمنة الخدمات الرقمية، موضحًا أنه لا يمكن تحقيق هذه المحاور إلا من خلال بنية تحتية موحدة تساعد على تجميع كل الخدمات لتقديم خدمات رقمية أفضل للمواطنين.

وأضاف «السبكى» أن رؤية وزارة الكهرباء للطاقة المتجددة 2035 تستهدف تعظيم إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ليصبح 42% من إجمالي الناتج العام، بما يتماثل مع الكثير من الدول والمنظمات العالمية، مؤكدًا أهمية وجود شبكة خاصة ومخصصة للخدمات لتوفير العديد من الخدمات التي ستساعد على تقليل الفقد ورفع الكفاءة والتيسير على المواطينين من خلال تحقيق إدارة شبكة آمنة وذكية يمكن الاعتماد عليها من خلال العديد من الحلول التكنولوجية.

وفى نهاية اللقاء، تقدم وفد شركة «هواوى» بالشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والفريق المرافق له، ووعد أعضاء الوفد بتقديم كل الدعم فى تقديم أنسب الحلول فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية وبناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق أفضل النتائج المرجوة فى هذا المجال.