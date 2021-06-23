محافظ بني سويف يتابع سير العمل  بكنترول التعليم الصناعي

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مقر لجنة النظام والمراقبة لدبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات، اليوم، بالمدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، بحضور سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى يوسف عبد الهادي رئيس الكنترول، واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وتفقد المحافظ منظومة العمل بالكنترول الذي يعمل به نحو 600 مُصحًحاُ وُمقدري درجات، معظمهم من أبناء المحافظة والباقى مغتربين من خارج بني سويف، مطمئنا على سير منظومة العمل بالكنترول، والالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات بين العاملين بالكنترول، في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

من جهتها، أشارت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى متابعة المحافظ المستمرة لسير منظومة العمل بالكنترول، الذي يشرف على أعمال تصحيح الامتحانات لعدد 32 ألف طالبا وطالبة من 3 محافظات «أسوان، الأقصر، المنيا»، وتشمل كنترول التعليم الفني بمدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بشارع صلاح سالم، والإدارة بالمدرسة الزخرفية، وتقدير الدرجات بالمدرسة الكهربية بمدينة بني سويف.

فيما أضاف «مصطفى يوسف»، رئيس الكنترول، أن الأعمال الخاصة بالفرز والترقيم والتظريف لإجابات الطلاب في المحافظات الثلاث، تجري على قدم وساق تمهيدا للبدء في أعمال التصحيح ورصد الدرجات مطلع الأسبوع القادم، وذلك بالتوازي مع أعمال الامتحانات التحريرية التى انطلقت في التاسع عشر من يونية الجاري وتُختتم في الأول من شهر يوليو المقبل.

في حين أعرب العاملون بالكنترول عن تقديرهم للمحافظ على هذه اللفتة الطبية وحرصه على تفقد الكنترول والاطمئنان على سير العمل، وتوجيهاته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة لإنجاز أعمال الكنترول بالشكل المنضبط والدقيق ودون أية معوقات تمهيدا للانتهاء من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لسرعة إعلان النتيجة بعد اعتمادها من الوزارة.