إعلام بني سويف تحصد المركز الثاني في البحوث الطلابية بجامعة القاسمية

أعلنت كلية الإعلام بجامعة بني سويف عن فوزها بالمركز الثاني في البحوث الطلابية بجامعة القاسمية بدولة الإمارات الشقيقة، على هامش المشاركة في الملتقى الطلابى الثالث لكلية الاتصال بجامعة القاسمية ببحوث ومبادرات طلابية.

وقالت الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل كلية الإعلام ببني سويف، إنه تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام، شاركت كلية الإعلام بالملتقى الطلابى الثالث لكلية الاتصال جامعة القاسمية بدولة الإمارات ببحوث ومبادرات طلابية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث جاءت مبادرة «كابوس»، عن مناهضة التحرش الجنسي بالأطفال تحت إشراف الدكتورة نهى التلاوى المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان ومبادرة «دوار»، التى تسعى لتصحيح النظرة المجتمعية للفتيات الكفيفات بإشراف الدكتورة منة دياب المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون والتى أشرفت أيضا على البحث الطلابى المقدم تحت عنوان «التنمر السيبراني عبر تقنيات التعليم عن بعد :دراسة كيفية بالتطبيق على عينة من شباب الجامعات المصري».

وأشارت وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن تحقيق الكلية المركز الثانى فى البحوث الطلابية بجائزة مالية قدرها 7 آلاف درهم.

وفي سياق آخر ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عدداً من الإجتماعات الخاصة بمجالس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي، واللجنة العليا للإشراف على مركز الورش والخدمات الانتاجية، والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، اليوم، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة والدكتور محمد مصطفي مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتورة نرمين عاطف حلمي، مدير مركز الإنتاج والخدمات الطلابية، والدكتورة انجي هاني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش رئيس جامعة بني سويف خلال اجتماع مركز تطوير الأداء الجامعي الموضوعات الخاصة بمكتب دعم وتمويل المشروعات، ومنها الانتهاء من توقيع عقود مشروعات شباب الباحثين، وتم مناقشة تقرير عن تطور النشر الدولي خلال الأربع سنوات الماضية ومنها نشر 720 بحث خلال عام 2018، و865 بحث خلال عام 2019، و1200 بحث خلال عام 2020، و705 بحث خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2021 الحالي.

كما ناقش رئيس جامعة بنى سويف خلال اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مركز الورش والخدمات الانتاجية تدريب العاملين الفنيين بوحدة الألبان لتطوير الإنتاج من خلال الاستعانة بمتخصصين، والإعلان عن تلك الدورات لتدريب خريجي كليات الزراعة والطلاب بالتنسيق مع كليتي الطب البيطري والزراعة.

وطالب رئيس الجامعة خلال اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية بالتأكد من صيانة أجهزة الإنذار وتدريب العاملين على تشغيلها وطريقة التعامل أثناء الطوارئ، كما ناقش خطة تدريب العاملين على أعمال الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية بالكليات والمعاهد والقطاعات المختلفة بالجامعة.