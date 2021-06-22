إزالة 7 حالات تعد على نيل بني سويف بمساحة 900 متر

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 900 متراً بدائرة مركز ومدينة ببا، اليوم، ليصل إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 569 حالة تعد على مساحة إجمالية 213 ألف و11متراً مربعاً، وذلك منذ بدء تنفيذ الموجة 17 لإزالة التعديات أواخر مارس الماضي، وحتى اليوم الثلاثاء، والتي تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية.

وتابع محافظ بني سويف، العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

واستعرض محافظ بني سويف تقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 900 متراً بدائرة مركز ومدينة ببا، ليصل إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 569 حالة تعد على مساحة إجمالية 213 ألف و11 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى اليوم.

فيما أشار أحمد إبراهيم إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات قد بدأت أواخر مارس الماضى وتسمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهاً عن تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.