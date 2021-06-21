صفع أستاذ جامعي لطالبة بآداب بني سويف.. التفاصيل الكاملة

ساعات قليلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، واتخذت جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، قراراً بوقف أستاذ مساعد قائم بأعمال رئيس قسم بكلية الآداب، عن العمل لمدة 3 شهور، أو لحين انتهاء التحقيقات معه، عقب اتهام طالبة له بصفعها على وجهها، عقب أداء الامتحانات داخل الكلية.

بداية واقعة صفع استاذ جامعي لطالبة على وجهها

كشفت داليا ربيع، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب بجامعة بنى سويف، عن تفاصيل تعدي أستاذ مساعد رئيس قسم بكلية الآداب، عليها بالضرب وصفعها على وجهها، عقب ادائها امتحان نهاية العام بالكلية.

تفاصيل صفع أستاذ جامعي لطالبة بجامعة بني سويف

وقالت إنه «أثناء أداء الامتحان، أمس الأحد، طلب الأستاذ بكلية الآداب الكارنيه الجامعي لإثبات شخصيتي، وقمت بالرد عليه أنا مش معايا كارنيه، معايا ورق تحويلي من كلية لكلية، ومعايا جواز السفر، ليرد علي إزاي انتوا جايين من الشوارع كده، إزاي انتوا بتتكلموا كده، وقمت بإظهار جواز السفر بداخله صورتي الشخصية والرقم القومي، وقمت بالخروج خارج اللجنة، وحضرت دكتورة وخلعت النقاب، واتاكدت من شخصيتي ورجعت مرة أخرى لاستكمال الامتحان».

وتابعت: «بعد الانتهاء من الامتحان، وأثناء تسليم الورقة، قمت بالذهاب إلى الدكتور لأقدم الاعتذار له عن عدم اصطحاب الكارنيه، ليقوم بالرد علي يالا غوري انزلي تحت، رديت عليه يا دكتور ده مش أسلوب، قالي يالا انزلي تحت وأنا هعملك محضر وهتشيلي المادة، رديت عليه يالا ننزل تحت للعميد، ولو أنا غلطانة أكيد هشيل المادة، ليقوم بصفعي بالقلم على وجهي، ويُسدل النقاب عن وجهي، وقمت بكتابة مذكرة لعميد الكلية بما حدث»، مطالبة بالحصول على حقها، ومحاسبة من تعدى عليها وأخطأ في حقها.

وأضافت: «توجهت إلى قسم شرطة بندر بني سويف، مساء اليوم الاثنين، وحررت محضراً بالواقعة ضد الأستاذ الجامعي»، ويحمل المحضر رقم 3047 لسنة 2021.

وقرر رئيس جامعة بني سويف، الدكتور منصور حسن، في وقت سابق، إيقاف أستاذ مساعد، قائم بأعمال رئيس قسم بكلية الآداب بالجامعة، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات، لإتهامه بالاعتداء على طالبة داخل لجنة الامتحانات بالفرقة الثانية بكلية الآداب.

جاء قرار رئيس الجامعة عقب تلقيه مذكرة مقدمة من عميد كلية الآداب، بعد شكوى الطالبة «رانيا ربيع»، بالفرقة الثانية بكلية الآداب، بقيام الأستاذ المساعد، القائم بعمل رئيس قسم بالكلية، بالتعدى عليها بالضرب، ومحاولة صفعها على وجهها داخل لجنة الامتحانات بالكلية.

برلمانية تستنكر واقعة صفع استاذ جامعي لطالبة

من جانبها، استنكرت الدكتورة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، وأمين تنظيم حزب «مستقبل وطن» ببني سويف، واقعة صفع أستاذ بجامعة بني سويف لطالبة على وجهها، وتساءلت بقولها: «كيف يتعدى أستاذ جامعي تربوي على الطالبة؟.. الدين والدستور والقانون يكفلون حقوقها».

وأشادت النائبة عن محافظة بني سويف بسرعة الإجراءات التي اتخذتها الجامعة، برئاسة الدكتور منصور حسن، تجاه الواقعة، بوقف الأستاذ الجامعي عن العمل 3 شهور، أو لحين انتهاء التحقيق.

واعتبرت الدكتورة منى عبد الله أن الواقعة تشكل انتهاكاً لحقوق المرأة، الذي كفله ديننا الحنيف والدستور والقانون والإنسانية، مشددةً على ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم تكرار مثل تلك الوقائع مرة أخرى.

الأستاذ الجامعي يرد على اتهامه بصفع طالبة: واقعة غير صحيحة

ومن جانبه، دون الأستاذ الجامعي منشوراً على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه: «قام رئيس جامعة بني سويف بإيقافي عن العمل بتهمة غير صحيحة، وقرر إحالتي للتحقيق، وأرجو أن أرى همة جامعة بني سويف في إنهاء التحقيق في عشرات الشكاوى، والتي توقفت في ظروف غير مفهومة، وتتضمن عشرات الوقائع التي سوف أتقدم بها للجهات الرسمية والرقابية، ولن أتنازل عن أي قضية من القضايا أو الانذارات القضائية والجنح المرفوعة مني ضد الجامعة، أو سجن كل من خالف القانون أو امتنع عن تنفيد أحكام القضاء».

وبالتواصل هاتفياً مع الأستاذ الجامعي، قال لـ«الوطن» إن «ما كتبته على صفحتي على فيسبوك هو ما اقوله، الواقعة لم تحدث».

جامعة بني سويف: تصرف غير مقبول وغير مبرر

وأصدرت جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، بياناً صحفياً، جاء فيه أنه تلاحظ أثناء إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي بكلية الآداب، وأثناء إشراف عضو هيئة تدريس على أعمال المراقبة بإحدى اللجان، تلاحظ دخول طالبة دون كارنيه الكلية، ثم بعد التحقق بمعرفة إحدى عضوات هيئة التدريس من شخصية الطالبة، سُمح لها بالدخول وأداء الامتحان، وبعد انتهاء الطالبة من أداء الامتحان، توجهت إلى عضو هيئة التدريس، وجرى نقاش بينهما، احتدم حتى وصل مشادة كلامية، وعلى إثرها قام عضو هيئة التدريس، في تصرف غير مقبول وغير مُبرر، بصفع الطالبة على وجهها، فتقدمت الطالبة بشكوى.

وذكر البيان أنه فور إبلاغ رئيس الجامعة بالواقعة، أمر بإجراء تحقيق عاجل، وبناءً عليه أصدر قراراً، طبقاً لنص القانون، بإيقاف عضو هيئة التدريس عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات، معبراً عن استيائه الشديد واستنكاره لهذا التصرف المشين، الصادر من عضو هيئة تدريس ينتمي إلى جامعة بني سويف، لمخالفته القيم والأعراف والتقاليد الجامعية، وما تدعو له الأديان السماوية وكافة قواعد الأخلاق والإنسانية.

وأشار البيان إلى توجيه رئيس الجامعة بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم للطالبة المُعتدى عليها، حيث بادر بمهاتفتها هي وأسرتها، وخلال الاتصال طمأنها وأبلغها بأن عليها التركيز في استكمال المتبقي من امتحاناتها، كما شدد على توفير كافة الضمانات للطالبة، والتي تمكنها من استكمال امتحاناتها في جو من الهدوء والسكينة.

وأكد أن إدارة الجامعة ستتخذ كل ما في وسعها لحفظ حقها بإجراء تحقيق عاجل وشفاف ومُنصف، وأن الجميع أمام القانون واللوائح سواء لا فرق بين عضو هيئة تدريس و طالب، وأن من يخطئ سينال جزاءه.

كما وجه رئيس جامعة بني سويف وحدة مناهضة العُنف ضد المرأة بالجامعة للقيام بدورها بتقديم الدعم النفسي للطالبة، طبقاً لاختصاص الوحدة ومتابعته بالموقف، مؤكدا أنه يستنكر ويرفض كافة أنواع العنف ضد المرأة، مشددا على عدم قبول أي تصرف فيه إهدار لكرامة وإنسانية المرأة فهي الأم والأخت والزوجة، والمكون الأساسي للأسرة المصرية التي هي نواة المجتمع.

وأكد رئيس الجامعة على أن الجامعة باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة تحكمها القوانين واللوائح المنظمة لمجازاة المخطئ من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين، وأن إدارة الجامعة قد اتخذت أقصى ما لديها من إجراءات حددها لها القانون المُنظم لعملها في مثُل هذه الحالات، حيث أن قانون تنظيم الجامعات، المادة (106) قد نص على أن لرئيس الجامعة أن يأمر بإيقاف عضو هيئة التدريس عن عمله لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، كما عهد - طبقاً لذات القانون - للمحقق القانوني بالجامعة وهو أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق، بإجراء التحقيق في الواقعة، مطالباً بسرعة إنجاز التحقيق وعرض نتائجه عليه فوراً لاتخاذ القرارات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات ولمنع تكرار مثل تلك الوقائع مُستقبلاً.