وزير الاتصالات: مليار و170 مليون دولار لـ«ترددات» تطوير خدمات المحمول

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم العمل على تطوير الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد سواء كانت خدمات حكومية أو خدمات مصر الرقمية، أو خدمات تخدم ملف الشمول المالي، حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية العام الجاري وجه بصرف إعانة للعمالة غير المنتظمة من خلال مكاتب بريد، وتم فتح حسابات لهم في مكتب البريد وكان عددهم 2.5 مليون مواطن.

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي» عبر «زوم»، أنه سيتم طرح تأمين متناهي الصغر وإقراض متناهي الصغر، وإقراض استهلاكي عبر مكاتب البريد، كما أنه سيتم إطلاق المحفظة الرقمية في النصف الثاني من هذا العام، «ندفع بهذا الملف قدمًا، عشان يكون للبريد المصري دور كبير في تقديم خدمات الشمول المالي في المحافظات المختلفة».

وأردف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم العمل على تطوير مجال الإنترنت المحمول، وكان يرتكز على محاور رئيسية، مثل الترددات، حيث أتاحت مصر ترددات قيمتها مليار و 170 مليون دولار، وعندما ستدخل هذه الترددات للخدمة سيشهد هذا القطاع تحسنًا ملحوظًا بمجرد إتاحتها للشركات، كما أنه يتم العمل على تطوير الأبراج في القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة، ويجرى بكثافة أيضًا في القرى والمناطق غير المدرجة بالمبادرة.

وأردف الدكتور عمرو طلعت، أن الوزارة تُسارع في منح الشركات رخص لإنشاء أبراج محمول في وقت قياسي، ففي السابق كان الأمر يستغرق عامًا، أما الآن تم اقتصاره لـ شهرين فقط، كما أن هذه الأبراج سيكون عليها مراقبة دورية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للتأكد من أن الإشارات النابعة منها وفقًا للمعايير العالمية والمتعارف عليه عالميًا حتى لا تُضر صحة المواطنين، كما أنه في السابق كان التحويل من شركة محمول لشركة أخرى يستلزم موافقة الشركة المتروكة.

وتابع: «دلوقتي مفيش الكلام ده، طالما سددت آخر فاتورة من حقك أنك تترك الشركة خلال 24 ساعة، وعشان بعض الفواتير بتكون عالية والناس تتفاجئ أن بعض الخدمات موجودة وهما مش طلبنها زي الكولتون أو خدمة رنات أو تذكرة مواعيد الصلاة، والناس مش بتكون عارفة وتلاقي رصيدها ينقص، لازم الشخص يعمل موافقة دلوقتي قبل دخول الخدمة، ولو ضغط موافق غضب عنه ممكن يتصل بـ 155 ويلغي الخدمة فورًا، لازم يبقى المواطن هو الطرف الأقوى بينه وبين الشركات التي تقدم الخدمات».