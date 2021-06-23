22 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء لقريتي «مسلة وغرندل» بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من مشروع توصيل التيار الكهربائي لبعض القرى والتجمعات البدوية بمدن رأس سدر وأبوزنيمة، ومن المقرر أن يجري افتتاح بعض هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بذكرى ثورة 30 يونيو .

وأوضح المحافظ في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إنه جرى الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي بقرية مسلة التابعة لمدينة رأس سدر، والتي تضم 7 تجمعات بدوية هي «الدروز شرق، والدروز غرب، الصبحة، البسايسة، أبو حامد، سالم أبو علي، الضريبي»، وتوصيل التيار الكهربائي لقرية غرندل التابعة لمدينة أبوزنيمة، والتي تضمن 5 تجمعات بدوية وهي «السريعة، الزميلة، المدخلة، وسيط، وادي تال»، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليون جنيه.

ومن جانبها أوضحت المهندسة نجلاء محمد عبد الحافظ، القائمة بأعمال مدير مديرية الإسكان بجنوب سيناء، أن مشروع توصيل التيار الكهربائي بقرية مسلة التابعة لمدينة رأس سدر، تضمن دعم شبكة الجهد المتوسط بعدد 4 كشك قوة 400 كيلو فونت بجهد 22 كيلو، و كابل جهد متوسط بطول 4.2 كيلو متر، إضافة إلى شبكة جهد منخفض من أعمدة إنارة وأعمدة شبكة بمشتملاتها.

وأكدت مدير مديرية الإسكان في تصريح لها اليوم، أن مشروع قرية غرندل يتضمن تدعيم شبكة الجهد المتوسط بغرفة لتحسين الجهد، و كشك قدرة 100 كيلو فونت، وكابل جهد متوسط جهد 11 كيلو فونت بطول 1كيلو متر، وشبكة جهد منخفض من أعمدة شبكة بمشتملاتها.