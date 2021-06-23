ضبط 6 أطنان لحوم وجمبري غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 1504 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بينها ضبط 3,6 طن جمبري غير صالح للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصه الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ويشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 2,1 طن لحوم مجمدة ومفرومة ومعبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية مدونا عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مركز لتصنيع وتعبئة اللحوم دون ترخيص بمحافظة البحيرة.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 11 طن خرشوف معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وغير مسجلة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية (عفن ظاهري) وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.

وجرى ضبط 10 أطنان ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي، ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية (مستلزمات إنتاج)، ويشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لإدخاله في عملية تصنيع المخللات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات دون ترخيص بمحافظة المنوفية.

وأيضا جرى ضبط 5,09 طن قمح محلي غير صالح للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، لاحتوائها على حشرات وأتربة معبأة داخل أجولة، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة قائد سيارة حال سيرها بمحافظة كفر الشيخ.

وكذلك جرى ضبط 2,2 طن دقيق بلدي مدعم تم تجميعه وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق للاتجار بها في السوق السوداء، بحوزة مالك مخبز بلدي بمحافظة كفر الشيخ، وضبط 3 أطنان دقيق فاخر دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لإدخاله في عملية تصنيع المخبوزات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخبز سياحي دون ترخيص بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 26 طن كسر بلاستيك وصبغة دون مستندات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية مستلزمات إنتاج، 100 لفة خرطوم بلاستيك، 250 قطعة ماسورة بلاستيك، مدونا عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة منتج نهائي، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج المواسير البلاستيك دون ترخيص بمحافظة المنوفية.

وأيضا جرى ضبط 26380 قطعة مستلزمات طبية دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة.

وجرى ضبط 20000 متر أسلاك كهربائية دون مستندات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائي، مدونا عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية دون ترخيص بمحافظة الغربية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 6,5 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل أجولة غير مدون عليها بيانات تفيد بتاريخي الإنتاج والصلاحية غير صالحة للاستخدام الحيواني ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مدشة أعلاف حيوانية دون ترخيص بمحافظة الشرقية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.