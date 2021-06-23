أول رد من تميم يونس على اتهامه بالتحرش: مركز مع عائلتي فقط.. وكلفت محامي يتابع

عبّر المطرب تميم يونس، عن غضبه بسبب ما يتمّ تداوله على منصات السوشيال ميديا، حول اتهامة بالتحرش بفتيات قصّر، وذلك عقب انتشار فيديو لطليقته حول واقعة الاغتصاب الزوجي، قائلًا «أنا قفلت الموضوعات دي، ومفيش أي اتهام رسمي حتى الآن، وكلفت المحامي بتاعي بالمتابعة، أنا الآن مركز مع عائلتي فقط».

وكانت طليقة المطرب الشهير تميم يونس، قد خرجت في فيديو متحدثة فيه عن تعرضها للاغتصاب الزوجي، على يده، قبل انفصالهما، وردّ المطرب في حينها على تلك الاتهامات، موضحًا أنَّها لم تحدث مطلقا، ولم يغتصب زوجته، لكن لم تمض سوى أيام قليلة حتى ظهرت اتهامات جديدة تطال المطرب الشهير، بأنَّه يتحرش بالقاصرات حيث نشرت صفحة «assault police»، صورة من لقطة الشاشة لفتاة تروي تعرضها للتحرش على يد تميم يونس وطلبت الصفحة إرسال مزيد من الشهادات من الفتيات، إذا كن قد تعرضن بالفعل إلى ممارسة مشابهة من قبل المطرب المعروف.