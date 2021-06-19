تميم يونس يرفض الرد على طليقته: «معملش كده.. الموضوع اتقفل»

خرج تميم يونس، وتحدث عن اتهامات طليقته ندى عادل له بالاغتصاب الزوجي، وقدم في فيديو عبر خاصية «الاستوري»، الشكر لكل من دعموه، واصفًا هذا الدعم بأنه «رهيب ومكنتش متخيله» قائلًا: «بالنسبة للناس اللي عايزاني أطلع أتكلم عن واحدة كانت مراتي، ده مش هيحصل، وأنا معملش كده، وأمي مش مربياني اني أعمل كده».

وتابع: «وحاجة أخيرة الموضوع ده اتقفل لحد ما يتفتح بالقانون غير كده هو مقفول».

وكانت ندى عادل، طليقة المطرب الشاب تميم يونس، اتهمت طليقها باغتصابها أثناء فترة زواجهما ما يعرف بـ«الاغتصاب الزوجي»، في فيديو نشرته حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت «عادل» في مقطع الفيديو وهي تبكي، مُعلنة أن متابعيها طلبوا منها الحديث عن الاغتصاب الزوجي، وأن الأمر ليس هينًا بالنسبة لها على الإطلاق، لأنه تجربة شخصية قاسية، كانت تحاول تجنبها.

وقالت طليقة تميم يونس، إنها تعرضت بشكل شخصي للاغتصاب الزوجي، وأنها تشعر بالضيق والغضب، لعدم وجود قانون في مصر لحماية الزوجة، كما أن هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي.

وأضافت: «فضلت عام كامل مش قادرة أواجه، ولما واجهته اعتذرلي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن».

وأكدت ندى عادل أنها قرأت على بعض المواقع أن الاغتصاب الزوجي لم يكن مجرما في الولايات المتحدة الأمريكية حتى السبعينيات من القرن الماضي لأن الزوج يمتلك زوجته، مؤكدة أنها تأمل في تغيير القانون و تجريم الاغتصاب الزوجي.

وعلى الفور تفاعل المتابعون مع طليقة المطرب الشاب، وعلى رأسهم الفنانة سارة عبد الرحمن التي علقت قائلة: «الاغتصاب الزوجي ليس أمر هين» حيث سألتها عن كيفية مساندتها.