وزير الداخلية يستقبل وفدًا من لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان

استقبل محمود توفيق، وزير الداخلية، وفدًا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب؛ في إطار تفعيل وتعزيز مسارات التعاون.

في بداية اللقاء، رحب وزير الداخلية بأعضاء اللجنة، مؤكدًا حرص الوزارة على توطيد أواصر التعاون المستمر من منطلق استراتيجية الوزارة الثابتة نحو التنسيق مع كل مؤسسات الدولة؛ بما يخدم مستهدفات السياسة الأمنية المعاصرة.

واستعرض الوزير جانبًا من الاستراتيجية الأمنية، التي تتسم بأنها محددة الرؤى مكتملة الأهداف للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، من خلال تحقيق الانضباط في الشارع المصري، فضلًا عن المواجهة الحاسمة للجريمة بمختلف أشكالها وأنماطها وتوجيه الحملات الأمنية بصفة مستمرة لاستهداف البؤر الإجرامية، وسرعة ضبط العناصر الإجرامية؛ اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية المتطورة، إلى جانب تطوير وتحديث آليات العمل داخل القطاعات الأمنية.

وأكد «توفيق» أن ما يقدمه رجال الشرطة الساهرون على أمن الوطن من عطاء مخلص ومتواصل، يعكس إيمانهم برسالتهم السامية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، معربًا عن ثقته في إدراك رجال الشرطة لحجم المسؤولية تجاه الوطن وقدراتهم على مواجهة كل التحديات، وأنهم يبذلون في سبيل ذلك جهود وتضحيات غالية.

وأعرب عن تطلع الوزارة لمزيد من التعاون والتواصل مع المؤسسة التشريعية، بما يلبي طموحات الشعب المصري في جني ثمار التنمية والازدهار.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة حرصهم على دعم أطر التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الجهود والتضحيات المخلصة التي يبذلها رجال الشرطة في الدفاع عن الوطن، والتي هي محل تقدير من الشعب المصري، معربين عن تطلعهم لاستمرار تبادل الرؤى بين الجانبين، بما ينعكس على مصلحة خدمة قضايا الوطن والمواطن.