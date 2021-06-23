«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن معرض الكتاب 2021

قبل أيام من انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، تقدّم «الوطن» رحلة تخيلية مع الزائر، بداية من مساعدته لحجز تذاكر المعرض، مرورا بالذهاب إلى المعرض بسيارة أو وسائل المواصلات، وحتى تجوله بين الأجنحة، والاطلاع على إصدارات دور النشر، وصولا إلى شراء الكتب سواء في المعرض أو عبر المنصة الرقمية.

من يفتتح المعرض؟

يفتتح المعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الأربعاء المقبل الموافق 30 يونيو الجاري، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وقيادات الوزراء.

متى يستقبل المعرض زواره؟

يبدأ المعرض استقبال الجمهور من 1 يوليو المقبل، من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء يوميا عدا الجمعة، من الواحدة ظهرا حتى العاشرة مساء.

كيفية دخول موقع حجز تذاكر معرض الكتاب 2021؟

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، المنصة الرقمية والتي تعرض تفاصيل المعرض، مثل إصدارت دور النشر المشاركة، وإمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر، وخريطة المعرض، فضلا عن أجندة المعرض الأنشطة والفعاليات الثقافية التي ستكون متاحة على المنصة، وحجز تذاكر المعرض، وأعلنت الوزارة رابط موقع حجز تذاكر معرض الكتاب 2021 من هنا.

س: ما طريقة حجز التذاكر؟

ج: فتح الرابط الخاص بالموقع هنا، أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث «جوجل»، ثم الضغط على خيار «احجز تذكرتك»، إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة، وبعد الانتهاء من عملية التسجيل، يتم إرسال صورة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، وصورة أخرى على البريد الإلكتروني، تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

كيف أذهب إلى المعرض؟

خصصت الوزارة بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات، خطوط أتوبيس للمعرض، حيث توفر هيئة النقل العام (58 سيارة) لخدمة زوار المعرض من خلال النقاط الآتية: (عبد المنعم رياض، ميدان الجيزة، النزهة الجديدة، المظلات، دوران شبرا الأميرية صقر قريش)، كما تقرر تخصيص خطوط عابرة لمحور المشير تمر بالمعرض وهي: أحمد حلمي، عبد المنعم رياض ، التجمع الثالث، شرق شبرا الخيمة، بولاق الدكرور، وإذا لو قررت الذهاب للمعرض بسيارتك الخاصة، فإليك موقع المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية: https://goo.gl/maps/5KghijGoRCrBgXGt9

أين أجد الكتاب المخفضة في المعرض؟

أعلنت وزيرة الثقافة عن مبادرة «ثقافتك كتاب» بمشاركة 11 دار نشر، وجرى تخصيص ركن للمبادرة لا يزيد فيه سعر الكتاب عن 20 جنيها.

ماذا لو لم أستطع الذهاب لمعرض الكتاب؟

يمكنك الاطلاع على المعرض الموازي 3d عبر المنصة الرقمية، الذي يقدم محاكاة لمعرض الكتب، وأجواء المعرض بما فيها البحث عن الكتب وشراء الإصدارات، وتوفير خدمة توصيل الكتب للمنازل في مختلف أنحاء مصر.